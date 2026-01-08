Merkez Bankası rezervleri 189,1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 782 milyon dolar azalarak 189 milyar 90 milyon dolara geriledi.

8.01.2026 15:32:250
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası rezervleri 189,1 milyar dolar oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 414 milyon azalarak 74 milyar 564 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 26 Aralık'ta 76 milyar 978 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 368 milyon dolar azalışla 116 milyar 894 milyon dolardan 114 milyar 526 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 782 milyon dolar azalarak 193 milyar 872 milyon dolardan 189 milyar 90 milyon dolara geriledi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Bakan Bolat "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni değerlendirdi

Bakan Bolat "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni değerlendirdi

ECB Anketi: Tüketicilerin enflasyon beklentisi yükseldi

ECB Anketi: Tüketicilerin enflasyon beklentisi yükseldi

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (8 Ocak 2026)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (8 Ocak 2026)

Mücevher sektörü ihracatta rekor kırdı: En fazla ihracat yapılan 5 ülke hangileri oldu?

Mücevher sektörü ihracatta rekor kırdı: En fazla ihracat yapılan 5 ülke hangileri oldu?

Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı

Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı

Yorum Yaz