Merkez Bankası rezervleri 193,9 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 560 milyon dolar artarak 193 milyar 872 milyon dolara yükseldi.

2.01.2026 18:48:510
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası rezervleri 193,9 milyar dolar oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 26 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 432 milyon azalarak 76 milyar 978 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 19 Aralık'ta 79 milyar 410 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 991 milyon dolar artışla 112 milyar 903 milyon dolardan 116 milyar 894 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 560 milyon dolar artarak 192 milyar 312 milyon dolardan 193 milyar 872 milyon dolara çıktı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Borsa, döviz, altın: Bu hafta en çok hangisi kazandırdı? (29 Aralık-2 Ocak)

Borsa, döviz, altın: Bu hafta en çok hangisi kazandırdı? (29 Aralık-2 Ocak)

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı: 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentiler belli oldu

Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı: 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentiler belli oldu

İSO Türkiye İmalat PMI aralık ayında yükseliş gösterdi

İSO Türkiye İmalat PMI aralık ayında yükseliş gösterdi

Yerli üretimi korumaya yönelik ithalat düzenlemeleri yürürlüğe girdi

Yerli üretimi korumaya yönelik ithalat düzenlemeleri yürürlüğe girdi

Ticari mal ve hizmet tedarikinde uygulanan temerrüt faizinde yeni oran açıklandı

Ticari mal ve hizmet tedarikinde uygulanan temerrüt faizinde yeni oran açıklandı

Yorum Yaz