Türkiye'nin ihracatı Kasım'da arttı

Türkiye'nin ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artışla 22 milyar 536 milyon dolar, ithalatı yüzde 2,6 yükselişle 30 milyar 518 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3 artarak 22 milyar 536 milyon dolar, ithalat yüzde 2,6 yükselerek 30 milyar 518 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak, 7 milyar 982 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Kasım 2024'te yüzde 74,8 iken, geçen ay yüzde 73,8 olarak belirlendi.

Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,6 arttı

Ocak-kasım döneminde de ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 247 milyar 23 milyon dolar, ithalat yüzde 5,7 yükselişle 329 milyar 698 milyon dolar oldu.

Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı, yüzde 12,6 artışla 82 milyar 674 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak-Kasım 2024 döneminde yüzde 76,5 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 74,9'a geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, kasımda yüzde 3,2 artarak 20 milyar 740 milyon dolardan 21 milyar 396 milyon dolara çıktı. Kasımda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 6 artarak 21 milyar 930 milyon dolardan 23 milyar 250 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, kasımda 1 milyar 854 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi, yüzde 4,6 artarak 44 milyar 647 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92 olarak kayıtlara geçti.

Sektörlerin ihracattaki payı

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta kasımda imalat sanayisinin payı yüzde 93,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Bu yılın ocak-kasım döneminde ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta kasımda ara mallarının payı yüzde 67,8, sermaye mallarının payı yüzde 15,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,3 olarak hesaplandı.

İthalatta yılın 11 ayında ara mallarının payı yüzde 68,8, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,2 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Kasımda ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı, 1 milyar 855 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 378 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 338 milyon dolarla ABD, 1 milyar 222 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 163 milyon dolarla Irak izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,9'unu oluşturdu.

Ocak-kasım döneminde ihracatta ilk sırayı 20 milyar 408 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 15 milyar 190 milyon dolarla Birleşik Krallık, 14 milyar 764 milyon dolarla ABD, 12 milyar 204 milyon dolarla İtalya ve 11 milyar 45 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ine karşılık geldi.

Kasımda ithalatta ise ilk sıra Çin'in oldu. Çin'den yapılan ithalatın tutarı 4 milyar 153 milyon dolar olarak hesaplanırken bu ülkeyi 3 milyar 128 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 491 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 32 milyon dolarla İsviçre ve 1 milyar 488 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,6'sı olarak belirlendi.

Ocak-kasım dönemindeki ithalatta da ilk sırada 44 milyar 927 milyon dolarla Çin yer aldı. Bu ülkeyi 38 milyar 625 milyon dolarla Rusya, 27 milyar 87 milyon dolarla Almanya, 16 milyar 59 milyon dolarla ABD ve 14 milyar 312 milyon dolarla İsviçre takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,8'i olarak hesaplandı.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, kasımda bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 2,2, ithalat yüzde 1,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 4,6, ithalat yüzde 6,1 artış kaydetti.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Kasımda bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,2 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4'ü, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6'yı buldu.

Kasımda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,4 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,4 olarak kaydedildi.

Ocak-kasım döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,9, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı da yüzde 11,5 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre de kasımda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 artarak 20 milyar 630 milyon dolar oldu. İthalat da yüzde 3,6 artışla 29 milyar 491 milyon dolara çıktı.

Kasımda dış ticaret açığı yüzde 12 artarak 7 milyar 913 milyon dolardan 8 milyar 861 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Kasım 2024'te yüzde 72,2 iken bu yılın aynı ayında yüzde 70'e geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 224 milyar 632 milyon dolar, ithalat yüzde 6,6 yükselişle 310 milyar 283 milyon dolar olarak belirlendi.

Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı, yüzde 14,7 artarak 74 milyar 688 milyon dolardan 85 milyar 651 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak-Kasım 2024 döneminde yüzde 74,3 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 72,4'e geriledi.