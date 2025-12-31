SPK'nın yeni bülteninde 5 şirketin sermaye artırımına onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/67 sayılı bülteninde, halka açık 5 şirketin pay ihracı başvurusu onaylandı. Bültende Kayseri Şeker Fabrikası, Lider Faktoring ve Agrotech için bedelsiz sermaye artırımı; Fenerbahçe Futbol için %400 bedelli sermaye artırımı yer alırken, Pasifik Teknoloji için başvuru tahsisli satış türüyle değerlendirildi.

Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:

1-Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (KAYSE)

Mevcut sermaye 706.000.000 TL’den, iç kaynaklardan 2.294.000.000 TL bedelsiz artışla 3.000.000.000 TL’ye çıkarılacak. Bedelsiz sermaye artırımı oranı %324,92917.

2-Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA)

Mevcut sermaye 558.360.000 TL’den, iç kaynaklardan 530.442.000 TL bedelsiz artışla 1.088.802.000 TL’ye yükselecek. Bedelsiz sermaye artırımı oranı %95,00.

3-Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT)

Mevcut sermaye 1.200.000.000 TL’den, iç kaynaklardan 1.200.000.000 TL bedelsiz artışla 2.400.000.000 TL’ye çıkarılacak. Bedelsiz sermaye artırımı oranı %100.

4-Pasifik Teknoloji A.Ş. (PATEK)

Bültende, şirketin pay ihracı başvurusu tahsisli satış türü kapsamında yer aldı.

5-Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER)



Mevcut sermaye 1.250.000.000 TL’den, 5.000.000.000 TL bedelli sermaye artırımıyla 6.250.000.000 TL’ye çıkarılacak. Bedelli sermaye artırımı oranı %400. Bültende ayrıca mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 2 TL fiyattan kullandırılacağı bilgisi yer aldı.