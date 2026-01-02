Fenerbahçe bedelli sermaye artırımında rüçhan takvimi belli oldu

Sarı-lacivertli kulüp, Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan bedelli sermaye artırıma ilişkin izahnameyi Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada paylaştı.

Şirketin 1,25 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 5,0 milyar TL bedelli artırılarak 6,25 milyar TL’ye çıkarılması kapsamında yeni pay alma hakları %400 oranında kullandırılacak. Yeni pay alma hakkı kullanım dönemi 05.01.2026-19.01.2026 (15 gün) olarak belirlenirken, kullanım fiyatı 1 TL nominal pay için 2,00 TL olacak. Hak kullanım süreci sonrası kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasada 2 işgünü satışı planlanırken, satılamayan paylar için Fenerbahçe Spor Kulübü’nün satın alma taahhüdü bulunduğu belirtildi.

Yapılacak bu işlemle 10 milyar lira gelir beklenirken, 24 milyon 777 bin 500 liralık arz giderinin ardından 9 milyar 975 milyon 222 bin 500 lira fon sağlanması hedefleniyor.

Fenerbahçe, yapılacak sermaye artırımından elde edilecek gelirin yüzde 70'ini finansal borçlarda, yüzde 20'sini futbolcu ödemelerinde, yüzde 10'unu ise vergi borcu ödemelerinde kullanacağını duyurdu.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin, 6.250.000.000.- TL (altımilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.250.000.000.-TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 5.000.000.000.-TL (beşmilyar Türk Lirası) bedelli olarak , %400 oranında artırılarak 6.250.000.000.-TL (altımilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 30.12.2025 tarih ve 68/2447 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %400 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları; 1,00.-TL nominal değerli pay için 2,00.-TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 05.01.2026 ile 19.01.2026 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılamayan paylar olması halinde, izahnamede açıklandığı üzere Fenerbahçe Spor Kulübü'nün satın alma taahhüdü bulunmaktadır.

Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.fenerbahce.org/fbfutbol) ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.ziraatyatirim.com.tr) ulaşılabilir.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.