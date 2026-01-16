Merkezi Kayıt Kuruluşu 2025 yılı performansını paylaştı

MKK, 2025 yılı dönemine ilişkin sermaye piyasalarındaki gelişmeleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla duyurdu. Buna göre, 31 Ocak 2024'te 20,70 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değeri, 31 Aralık 2025 sonunda 28,96 trilyon liraya yükseldi.

Bu dönemde toplam kayıtlı yatırımcı sayısı 36,21 milyondan 37,94 milyona çıktı. Toplam yatırımcı sayısı içerisindeki bakiyeli yatırımcı sayısı ise 10,64 milyon oldu. Geçen yılın sonunda MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı toplam 1 milyon 848 bin 783 olarak belirlenirken, en çok yeni yatırımcı 614 bin 197 ile 21-40 yaş grubu bireysel erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı da 347 bin 108 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde toplam hesap sayısı 86,35 milyondan 90,14 milyona çıkarken, bakiyeli hesap sayısı 15,33 milyona yükseldi. Bu dönemde 18 şirket halka arz edildi ve halka arzdan 43,87 milyar lira toplandı. Halka arzlara katılan toplam yatırımcı sayısı ise 6 milyon 112 bin 44 oldu.

- Yatırım fonlarının portföy değeri 8,52 trilyon liraya yükseldi

Geçen yılın sonunda pay senetlerindeki portföy değeri 17,33 trilyon liraya yükselirken, yatırımcı sayısı 6,51 milyon olarak kaydedildi. Bu dönemde yatırım fonlarının portföy değeri 8,52 trilyon liraya, buradaki yatırımcı sayısı da 5,72 milyona ulaştı.

Bireysel ve kurumsal toplam 32 bin 160 yatırımcının Devlet İç Borçlanma Araçları portföy değeri 2,3 trilyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam 980 şirketin ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 1 trilyon 43 milyar 144 milyon 594 bin 627 lirayı buldu.

Bu şirketlerin 304'ü reel sektör, 676'sı diğer ihraççı şirketlerden oluştu. Söz konusu dönemde kitle fonlaması sistemindeki yatırımcı sayısı ise 46 bin 3'e çıktı.

Gayrimenkul sertifikası ihracı ise 11 Ağustos'ta 18,95 milyar lirayken, aralıkta 16,39 milyar liraya geriledi.

Kitle Fonlaması Sistemi ile ocakta 1,16 milyar lira fonlanırken, bu tutar aralık ayına gelindiğinde 1,45 milyar liraya ulaştı. Buradaki yatırımcı sayısı da aynı dönemde 43 bin 636'dan 46 bin 3'e yükseldi.