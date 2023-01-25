Microsoft'un net karında düşüş

Mali takviminde ekim-aralık dönemini ikinci çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı. Şirket, geçen yılın ekim-aralık döneminde 2016'dan bu yana en düşük gelir artışını kaydetti.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un net karı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azaldı.

Mali takviminde ekim-aralık dönemini ikinci çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 52,7 milyar dolara çıktı. Microsoft 2021'in temmuz-eylül döneminde 51,7 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirket, söz konusu dönemde Haziran 2016'dan bu yana en düşük gelir artışını kaydetti. Microsoft'un net karı ise aynı dönemde yüzde 12 azalarak 16,4 milyar dolara geriledi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 18,8 milyar dolar olmuştu. Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 2,48 dolardan 2,20 dolara indi.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, geçen hafta 10 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurarak, şirketin 8 yılı aşkın süredir en büyük işten çıkarma kararını almıştı. Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, konuya ilişkin şirket çalışanlarıyla paylaştığı yazıda, müşterilerin dijital harcamalarını optimize ettiğini belirterek, "Ayrıca, dünyanın bazı bölgeleri resesyonda olduğu ve diğer bölgeler de resesyon beklediği için her sektördeki ve coğrafyadaki kuruluşların temkinli davrandığını görüyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.