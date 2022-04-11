Migros 'Robot Taro' ve 'Sanal influencer Mia' ile verimliliği nasıl arttırdı?

Migros için 2021 milat oldu. Şirket 12 yıl sonra ilk kez net nakit pozisyonuna döndü. Yabancı para cinsinden borçlarını sıfırladı. Yaklaşık yüzde 26’lık bir büyüme yakaladı. Capital Mart 2022 sayısındaki habere göre; Migros İcra Başkanı Özgür Tort, kendilerine bu sonuçları getirenin ekosistem ekonomisine odaklanan büyüme yaklaşımı olduğunu belirtti.

İşlerinin yüzde 77’sinin tarıma dayalı olduğunun altını çizen Özgür Tort, “Migros bu kapsamda tarlada verimliliği artırıp israfı azaltmadan sözleşmeli tarıma, çiftçinin finansmanından dijital çözümlere birçok alanda çok sayıda proje ve yatırım hayata geçirdi. Start up’larla iş birlikleri yaptı' dedi.

Bir taraftan da çok kanallı yapı ve dijitalleşme yatırımlarıyla verimliliği arttırdıklarını söyleyen Özgür Tort; 'Son dönemde çarpıcı ürünlerimiz var. Bunlardan biri sanal influencer’ımız Mia. Bu bir start up’ın girişimi. Migros onlara platform verdi. Kendi sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, ürün promosyonlarımızı Mia aracılığıyla duyuruyoruz. Yerli mühendislerin yarattığı diğer bir yenilikçi ürünümüz robot destekli ürün toplama asistanımız Taro. Taro, mağazalarda siparişini kendi buluyor ve bu şekilde verimliliği beş kat artırıyor. Siparişlerin yüzde 50’sini Taro ile topluyoruz' diye konuştu.

Migros İcra Başkanı Özgür Tort ile yapılan röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ











