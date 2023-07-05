Moody’s’ten Türk bankacılık sektörü değerlendirmesi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’de para politikasında normalleşmeye dönüşün bankaların kârlılığını destekleyeceği görüşünü paylaştı.

5.07.2023 09:13:290
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Moody’s’ten Türk bankacılık sektörü değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türk bankalarına ilişkin yayımladığı raporda para politikasındaki normalleşmeyle beraber bankaların kârlılığında da iyileşme olacağını belirtti.

TCMB’nin menkul kıymet tesisi oranını 24 Haziran’da düşürdüğü hatırlatılarak “Bu adım TCMB’nin politika faizini yüzde 8,5’ten yüzde 15’e yükseltmesinden 2 gün sonra geldi. Uzun zamandır Türk bankalarının kârlılığını da azaltan ortodoks olmayan politikalar sürdüren TCMB’nin son adımları, ortodoks para politikasına yaklaşılmasını sağladı” ifadeleri yer aldı.

Raporda kademeli normalleşme politikasının bankacılık sektörünün kârlılığını destekleyeceği ifade edilerek “ancak ortodoks politikaya dönüşte ardı ardına atılabilecek yanlış adımlar bankalar için temel risk olarak görünüyor” değerlendirmesi yapıldı.

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