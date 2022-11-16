Morgan Stanley'den Türkiye analizi

Morgan Stanley'nin raporunda ekonomik görünümün seçim sonrasındaki para politikası ve mali politikasına göre şekilleneceği ifade edildi.

Morgan Stanley "CEEMEA Ekonomik Görünüm" adlı raporunda Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Raporda Türkiye’nin 2023’teki büyüme tahmini yüzde 2,8, 2024 yılı tahmini ise yüzde 2,4 olarak öngörüldü.

Morgan Stanley'nin yayınladığı raporda, 2023 sonrasında düşük faiz döneminin devam etmesinin yüksek enflasyon ve yavaş büyüme anlamına geldiği belirtildi. Raporda ortodoks politikaya dönüşün ekonomide yeniden dengelenme sağlayabileceği, 2024'ten itibaren düşük enflasyon ve yüksek büyüme dönemine girilebileceği ifade edildi.

Morgan Stanley'nin raporunda görünümün seçim sonrasındaki para politikası ve mali politikasına göre şekilleneceği ifade edildi.

Enflasyonun yüzde 85,5'e ulaşma beklentisine rağmen TCMB'nin Kasım ayında politika faizini düşürmeye devam edeceği öngörüldü. Açıklamada 2023 yılının Haziran ayındaki seçimlere kadar para politikasında değişiklik beklemediğini belirten kurum analistleri "Baz senaryomuz faizlerin düşük kalmaya devam etmesi, politika faizinin yüzde 9'da kalması yönünde. İkinci senaryomuz ise ortodoks para politikasına dönülmesi ve tam teşekküllü makro istikrar programının uygulanması yönünde. İkinci senaryomuzda politika faizinin 2023'ün 2. çeyreğinde yüzde 35'e yükselmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

2023 yılında Türkiye'de ortalama enflasyonun yüzde 50,8, 2024 yılında yüzde 49,6 olacağı yönündeki Morgan Stanley tahminlerine karşılık, piyasada oluşan konsensüs 2023 ve 2024 yılları için sırasıyla yüzde 43 ve yüzde 25,2 olarak gerçekleşti.