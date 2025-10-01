Nefes Kredisi başvuruları yarın başlıyor: Faiz oranı ne kadar?

KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları yarından itibaren alınacak.

1.10.2025 10:41:350
Paylaş Tweet Paylaş
Nefes Kredisi başvuruları yarın başlıyor: Faiz oranı ne kadar?

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Nefes Kredisi'nde yeni dönem 2 Ekim itibarıyla başlayacak.

KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.

Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak. Kredi hacminin büyüklüğü de 25 milyar lira olarak belirlendi.

Bu yılın temmuz ayında verilen TOBB Nefes Kredisi'yle 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlanmıştı.

"KOBİ'lerimizin nakit akışını korumak için 'nefes' olacak kaynak oluşturduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı, krediye erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde KOBİ'lerimizin nakit akışını korumak için gerçekten 'nefes' olacak kaynak oluşturduk. Amacımız, zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. Bu kapsamda, TOBB, KGF ve bankalar güç birliği yaptık. KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katılan tüm bankaların yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum."

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD'de özel sektör istihdamı geçen ay azaldı

ABD'de özel sektör istihdamı geçen ay azaldı

"Enflasyonu bu yılın sonunda yüzde 30'un altına indirmeyi planlıyoruz"

"Enflasyonu bu yılın sonunda yüzde 30'un altına indirmeyi planlıyoruz"

ABD’de hükümet krizi Fed’in kararlarını zora sokabilir

ABD’de hükümet krizi Fed’in kararlarını zora sokabilir

Euro Bölgesi’nde enflasyon Eylül ayında beklentilere paralel arttı

Euro Bölgesi’nde enflasyon Eylül ayında beklentilere paralel arttı

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (1 Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (1 Ekim 2025)

Akbank'ta üst düzey atamalar gerçekleşti

Akbank'ta üst düzey atamalar gerçekleşti

Yorum Yaz