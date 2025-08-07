New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası güne yükselişle başladı.

7.08.2025 17:05:300
New York borsasında açılışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,57 artarak 44.443,40 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 artışla 6.377,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 kazançla 21.330,83 puana ulaştı.

ABD yönetiminin ticaret politikalarına ilişkin gelişmeler ve şirketlerden gelen haberler yatırımcılar tarafından takip edilirken pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de karşılıklılık esasına dayanan ve ülkelere göre değişen oranlarda uygulanacak tarifeler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün ithal çiplere ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 seviyesinde gümrük vergisi getireceklerini, ancak söz konusu tarifenin ABD'de üretim taahhüdünde bulunan şirketler için geçerli olmayacağını açıkladı.

Trump'ın açıklamaları sonrası ABD'li çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 1'in ve AMD'nin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Ayrıca ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri de şirketin dün ABD'de 100 milyar dolarlık yeni yatırım yapacağını ve ülkede yapacağı yatırım tutarının gelecek 4 yıl içinde toplam 600 milyar dolara ulaşacağını duyurması sonrası yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Öte yandan, Intel'in hisseleri ise ABD Başkanı Trump'ın şirketin üst yöneticisi Lip-Bu Tan'ı istifaya çağırması sonrası yüzde 1'in üzerinde düştü. Trump'ın Intel üst yöneticisine yönelik istifa çağrısı, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'un, Intel Yönetim Kurulu Başkanı'na yazdığı mektupta, Lip-Bu Tan’ın Çin ile olan bağları hakkında soruları yanıtlamasını istemesinin ardından geldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Ağustos ile biten haftada 226 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği de bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

