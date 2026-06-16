Ofisin geleceğine ADDO'dan yatırım

ADDO, hibrit çalışma düzeninin şekillendirdiği yeni iş dünyasına yatırım yapıyor. Skyland HOM’da 1,5 milyon Euro yatırımla açtığı deneyim merkezinin ardından Çatalca’daki yeni üretim tesisi için hazırlıklarını sürdüren şirket, yüzde 40’ın üzerinde büyüme hedefliyor.

Çalışma kültüründeki dönüşümü yalnızca ofislerin değişimi olarak değil, yeni bir yaşam ve üretim deneyimi olarak değerlendiren ADDO, büyüme planlarını yeni yatırımlarla destekliyor. Şirket, Skyland HOM’da hayata geçirdiği deneyim merkezi ve Çatalca’da planladığı yeni üretim tesisiyle hem iç pazarda hem de uluslararası arenada büyümeyi hedefliyor. Önümüzdeki dönemde yüzde 40’ın üzerinde büyüme öngören marka, çalışma alanlarının geleceğine odaklanan yatırımlarını artırıyor.

Çalışma Kültüründeki Dönüşüme Odaklandı

ADDO Yönetici Ortağı İbrahim Yıldız, çalışma hayatında yaşanan değişimin şirketin büyüme stratejisinin merkezinde yer aldığını söylüyor. Yıldız’a göre ofisler artık yalnızca çalışılan mekânlar değil; sosyalleşme, üretim ve ilham alma alanları olarak yeniden tanımlanıyor. Şirket de bu dönüşümü bir risk değil, uzun vadeli bir fırsat olarak görüyor.

Türkiye ofis mobilyası pazarının 2025 itibarıyla 595 milyon dolar büyüklüğe ulaştığına dikkat çeken ADDO, özel üretim, tasarım ve satış sonrası hizmet alanlarındaki yetkinliğiyle hem Türkiye’de hem de Körfez ve Avrupa pazarlarında büyümeyi hedefliyor.

25 Ülkeye İhracat

1992 yılında Yıldız Mobilya olarak faaliyetlerine başlayan şirket, bugün 25 ülkeye ulaşan ihracat ağıyla faaliyet gösteriyor. İstanbul’daki toplam 11.500 metrekarelik üretim alanında kurumsal projelere yönelik üretim yapan ADDO, yılda yaklaşık 10 bin kişilik çalışma alanı kurabilecek kapasiteye sahip bulunuyor.

Şirket, tasarım tarafında ise Sezgin Aksu, Atilla Kuzu, Tanju Özelgin ve Hadi Teherani gibi isimlerle y��rüttüğü iş birlikleriyle dikkat çekiyor.

Deneyim Merkeziyle Yeni Model

ADDO’nun Skyland HOM’daki deneyim merkezi, klasik bir showroom anlayışının ötesinde kurgulandı. Yaklaşık 1,5 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen merkez; mimarlar, tasarımcılar, iş dünyası profesyonelleri ve yaratıcı sektörler için ortak bir çalışma ve etkileşim alanı olarak konumlandırılıyor. Şirket, bu alanı aynı zamanda yeni nesil çalışma alışkanlıklarını gözlemlediği bir laboratuvar olarak değerlendiriyor.

Merkezde ofis kurguları gerçek kullanım senaryolarına göre oluşturulurken, ziyaretçiler farklı çalışma alanlarını deneyimleme fırsatı buluyor. ADDO, bu yatırımla çalışma kültürünün geleceğine ilişkin yaklaşımını somutlaştırmayı amaçlıyor.

Sırada Yeni Fabrika Var





Şirketin bir sonraki yatırım adımı ise Çatalca’da olacak. ADDO, 20 bin metrekarelik alanda planladığı yeni üretim tesisiyle kapasitesini artırmayı hedefliyor. Şirket yönetimi, bu yatırımı Türkiye’den doğan ve uluslararası ölçekte söz sahibi olan bir tasarım markası olma hedefinin önemli bir parçası olarak görüyor.

ADDO, büyüme stratejisini yalnızca üretim kapasitesi üzerine değil; çalışma kültürü, tasarım ve mekânsal deneyim alanlarında geliştirdiği bilgi birikimi üzerine kurarak küresel ölçekte daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.