Okullardaki tedbirler nasıl uygulanacak?

Türkiye genelinde COVID-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda yarından itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak.

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 1-3 Eylül'de okullarda yüz yüze yürütülen uyum eğitimine katıldı. Bu çerçevede, 165 bin 450 öğretmen tarafından toplam 2 milyon 359 bin 422 öğrenciye uyum eğitimleri verildi.

Ülke genelinde tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, salgın öncesinde olduğu gibi yarın itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda COVID-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak.

Yaklaşık 58 bin okula COVID-19 tedbirleri kapsamında maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarıyla ilgili 650 milyon lira ödenek gönderildi, 113 bin temizlik personeli görevlendirildi.

Bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık takip edilecek. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risk durumları Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.

Yüz yüze eğitimin devamı için aşı ve PCR testi taramaları

"COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarındaki maske atık kutularının günlük boşaltılması sağlanacak. Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

Öte yandan okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak. Ayrıca okullardaki ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu.

Ders saatleri azaltılmayacak

Yüz yüze eğitimler, tıpkı COVID-19 salgını öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak yapılacak. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, teneffüs saatlerinin farklı zamanlarda düzenlenmesi, sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeninin yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde oluşturulması sağlanacak. Bunun yanında, yüksek sesle yapılan egzersizler, açık alanda ve öğrenciler arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak sürdürülecek. Beslenme saatleri mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılarak ve COVID-19 tedbirleri alınarak yürütülecek.

Okulun başlangıcında velilere, olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için bilgilendirme formu verilecek. Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğunca okul bahçesi de dahil okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek.

Zorunlu durumlarda ziyaretçilerin okul bahçesi girişi, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren girişleri sırasında maske takmaları sağlanacak. Ziyaretçilerin okul içine alınması gerektiğinde ise HES kodu kontrolü yapılacak.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, yeni eğitim öğretim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların güvenliğinden sorumlu olacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 yılı eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenli şekilde okullara gidip gelmesini sağlamak amacıyla güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Bu kapsamda, kolluk birimlerince yapılan değerlendirmeler sonucu öncelik kategorisinde olduğu belirlenen okullarda sabit olarak görev yapan okul kolluk görevlisi, okul yönetimi ile sürekli iletişim halinde bulunacak.

Okullarda sabit olarak görev yapacak güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ise okulların giriş ve çıkış saatleri öncesi okul çevresinde ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde görünür ve hakim noktalarda görev yapacak. Ayrıca devriye ekip personeli ile özel güvenlik görevlileri de sahada olacak.

Yeni dönemde okullarda 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ile 6 bin 523 devriye ekibinde 19 bin 569 kolluk personeli görevli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan "Toplum Yararına Program" dahilinde 10 bin özel güvenlik görevlisi de okulların güvenliğini sağlayacak.

Talimat yazısı valiliklere gönderildi

İçişleri Bakanlığı, okul kolluk görevlisi, güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ile okul giriş çıkışlarında görev alacak devriye ekiplerinin görev ve sorumluluklarını belirleyen talimatı valiliklere gönderdi.

Buna göre, eğitim süresi boyunca görev yapacak okul kolluk görevlileri, görevli oldukları okullarda öğrenci giriş saatinden yarım saat önce hazır bulunacak, mesai saatlerinde görev yerlerini asla terk etmeyecek.

Okul idaresiyle sürekli irtibat halinde olacak görevliler, okul giriş-çıkış saatleri başta olmak üzere asayiş ve trafik yönünden gerekli tedbirleri alacak.

Okulda uyuşturucu, uyarıcı madde satışı ve kullanımını engelleyecek olan bu görevliler, okul önleri ve yakın çevresinde suç işlemede kullanılabilecek kesici, delici, patlayıcı gibi malzemeleri satan, taşıyan ve bulunduran kişiler hakkında işlem yapacak.

Öğrencilere sigara ve içki satan iş yerleri hakkında işlem yapılacak

Okulların giriş ve çıkış saatlerinde görev alacak devriye ekipleri ise okul önünde ve çevresinde okulla alakası olmayan ya da şüpheli görülen kişilerle ilgili kontrolleri yapacak, gerekli durumlarda adli ve idari işlemler uygulayarak okul çevresinden bu kişileri uzaklaştıracak.

Okul çevrelerinde güvenli eğitim ortamını bozan, seyyar satıcılar ile usule aykırı yiyecek ve içecek satanların men edilmesi için belediye zabıtası ile irtibat ve koordinasyonu sağlayacak olan bu görevliler, okul çevresinde öğrencilere sigara ve alkollü içecek satan iş yerleri hakkında işlem yapacak.

Söz konusu görevliler, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışarak okul servis araçlarının denetimini de yapacak.

Güvenli eğitim koordinasyon görevlileri de sorumlu oldukları okulların idarecileri, görevli rehber öğretmenleri ve okul aile birliğinde bulunan velilerle sürekli görüşerek bilgi alışverişinde bulunacak.

Okullar ile çevrelerinde alınacak diğer tedbirler

Öncelik dereceliler başta olmak üzere okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışabilirliği kontrol edilecek ve bunların Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegrasyonu tamamlanacak. Güvenlik kamera sistemi kurulan okulların çevre güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanabilmesi ve olayların kayıt altına alınması amacıyla görüntüler öncelikle okul yönetimleri tarafından izlenecek.

Okul çevrelerinde metruk statüsünde olduğu tespit edilen binalara ilişkin tedbirler gözden geçirilecek ve işlemleri tamamlanan metruk binaların yıkılması sağlanacak.

Okul çevrelerinde bulunan internet kafe/oyun salonu gibi yerler düzenli olarak denetlenecek. İnternet toplu kullanım sağlayıcıları ile ilgili olarak 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" ile "İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik" ile belirlenen yükümlülükler ve bu iş yerlerinde uyulması gereken kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edilecek.

Okul çevrelerinde ve öğrencilerin bulunduğu yerlerde uyuşturucu/uyarıcı maddelerle mücadele konusu başta olmak üzere açık sigara satışının önlenmesi dahil her türlü önleyici tedbir alınacak.

Okul ve çevrelerinde meydana gelen olaylarda yüzde 20 düşüş

Okul ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesi için Milli Eğitim, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarınca 2018 yılından itibaren uygulanmaya başlayan "Okul ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü" sayesinde, okul ve çevrelerinde meydana gelen olaylarda yüzde 20 düşüş sağlandı.























