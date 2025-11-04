Bugün sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var (4 Kasım)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün bedelli sermaye artırımı yapılan bir hisse senedinde fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

4.11.2025 09:54:050
Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORCAY) paylarının fiyatında, bedelli sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORCAY)

% 200 Bedelli Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 4,08 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

