4 aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin ocak zammına ilişkin dört veri geldi. Böylece enflasyon farkı ve zam oranı için 4 aylık tablo netleşti. Memur ve emeklilerin ocak zammı hesabında son durum...

3.11.2025 10:59:140
Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,55 olurken, yıllık bazda yüzde 32,87 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon oranını yüzde 2,55 olarak açıkladı. Böylece memur ve emeklilerin maaşlarının baz alındığı 4 aylık toplam enflasyon oranı da yüzde 10,25 olarak gerçekleşti.

TÜİK, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ekim ayında yüzde 2,55, yıllık bazda ise yüzde 32,87 arttı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 10,25 zam

Her yıl ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam alan memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de 4 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte maaş zam oranları belli olmaya başladı. Bu çerçevede 4 aylık enflasyon oranlarına bakıldığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında ise 3,23, ekim ayında ise 2,55, toplamda ise 10,25 oranında zammı garantiledi.

Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için kasım ve aralık ayında açıklanacak olan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Memur ve memur emeklisine yüzde 16,56 zam

Ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı alacak memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Ekim sonu itibarıyla toplam enflasyon yüzde 10,25'i aşmış durumda. Memur zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,00 olarak açıklanmasıyla 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 16,56 kümülatif zam meydana gelecek.

