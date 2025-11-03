Ekim 2025'te fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri oldu?

Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 15,18 ile erkek giyimde gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 8,74 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünler olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, erkek giyimdeki fiyat artışını 13,91 ile kadın giyim ve 13,83 ile çocuk giyim izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 13,77 ile taze sebzeler (patates hariç), yüzde 11,4 ile toz kakao, yüzde 10,51 ile kadın ayakkabısı ve yüzde 9,52 ile çocuk ve bebek ayakkabısı yer aldı.

- En çok evcil hayvanlar ile ilgili ürünler ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 8,74 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu yüzde 7,62 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 7,27 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 4,61 ile dondurma, yüzde 4,01 ile çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.) takip etti.

