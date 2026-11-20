Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı kullanımında asgari ödeme tutarlarına yönelik limit dilimlerinde ve konut kredilerinde yeni düzenlemeye gitti.

BDDK'nin "Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarının Değiştirilmesi Hk. Kurul Kararı" ve "Konut Kredilerinde ve Konut Teminatlı Kredilerde Uygulanacak Kredi Değer Oranı ve Azami Kredi Tutarı Hk. Kurul Kararı" kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si olarak belirlendi.

Limiti 100 bin liranın üzerinde olup 200 bin lirayı aşmayan kredi kartları için söz konusu oran yüzde 30'a düşürülürken, limiti 200 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40'ı olarak güncellendi.

Konut kredisi kullanımlarına yönelik kredi değer oranlarında düzenlemeye gidildi

Öte yandan BDDK, konut kredisi kullanımlarına yönelik kredi değer oranlarında düzenlemeye gitti.

Düzenleme kapsamında 29 Ocak 2026 tarihli ve 11364 sayılı kurul kararında belirlenen azami kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az iki konutunun bulunması halinde yüzde 75 azaltılarak uygulanmasına karar verildi.

Bundan önce bu uygulama en az bir konutun bulunması durumunda uygulanıyordu.

Ayrıca, "24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul Kararının" tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının hisseli konut malikliği durumunun değerlendirilmesine ilişkin kısmının ikiden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç olmak üzere, herhangi bir konut tapusunda yüzde 50 ve daha az hissesi bulunanların bu nitelikteki bir konutunun dikkate alınmaması şeklinde uygulanmasına karar verildi.

Düzenleme kapsamında tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu konutun/konutların, "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında riskli yapı tespit edilmesi nedeniyle yıkılmış olması veya hakkında yıkım kararı alınması halinde, yalnızca bir konutunun konut malikliği durumu değerlendirmesinde dikkate alınmaması kararlaştırıldı.