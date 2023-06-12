Otomotiv şirketlerine, bayilere ve galerilere 61 milyon lira para cezası

Ticaret Bakanlığı, "6 ay 6 bin kilometre" satış kısıtlamasına uymayan yetkili bayi ve galerilere, stokçuluk yapanlara ve liste fiyatının üzerinde elden ödeme talep eden yetkili bayilere ceza yağdırdı.

Ticaret Bakanlığı otomotiv piyasası denetimlerine ilişkin rakamları paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının etkisiyle otomotiv sektöründe üretim, tedarik ve lojistik alanlarında küresel çapta yaşanan sorunların Türkiye'nin otomotiv sektörünü de etkilediği hatırlatıldı.

Otomotiv sektöründeki arz ve talep dengesizliğini fırsat bilerek stokçuluk veya spekülatif fiyat artışı yapmaya çalışanların ortaya çıktığına dikkat çekilen açıklamada, Bakanlık olarak fırsatçılara yönelik gerekli tedbirlerin alınması amacıyla azami özen ve hassasiyetle çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

İlk olarak otomotiv piyasasında ortaya çıkan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla kamuoyunda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenleme yapıldığı, bu kapsamda Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde, bugüne kadar otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından otomotiv bayilerine bugüne kadar toplam 8 milyon 292 bin 360 lira tutarında idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

6 Mayıs 2023'te "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldığı anımsatılarak, bu değişiklikle, otomobil bayilerinin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğine işaret edildi.

Bu kapsamda mayıs ayı içinde Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda Ankara’da bir yetkili bayinin taşıtın liste fiyatının üzerinde elden ödeme talep ettiği, Bursa ve Adana’da yetkili bayilerin iki ayrı şubesinin müşterileri aksesuar almaya zorladığının tespit edildiği belirtildi.

Bu bayilere toplam 17 milyon 834 bin 400 lira idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, söz konusu yetkili bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilerek, bu işletmelerin 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticareti yapmalarının engellendiği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığımız teyakkuz halindedir

Bu çerçevede, otomotiv sektöründe ortaya çıkan üretim, tedarik ve lojistik alanındaki sorunlar ile bu sorunların sebep olduğu arz ve talep dengesizliğini fırsata çevirmeye çalışanlara karşı Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yoğun denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Denetimlerde Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelere uygun hareket etmeyen otomobil yetkili bayilerinin tespitinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bu bayiler hakkında ağır idari para cezaları ve gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Bunun yanında, otomotiv piyasasındaki gelişmeler Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, tüketicilerin araca erişiminin kolaylaştırılması amacıyla söz konusu sektördeki arz ve talep şartlarına bağlı olarak alternatif politika araçlarının veya düzenlemelerin uygulamaya alınması konusunda gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızı rahatsız eden uygulamalara karşı, Ticaret Bakanlığımız teyakkuz halindedir. Adil, haklı ve istikrarlı işleyen piyasa şartlarını oluşturmak öncelikli görevimizdir" ifadeleri kullanıldı.