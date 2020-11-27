"Pandemi en çok kadınları etkiledi"

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç, pandemi sürecinde en çok kadınların zorluk çektiğini belirterek, her 4 kadından 1’inin iş hayatından ayrıldığını kaydediyor.

27.11.2020 13:36:000
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"Pandemi en çok kadınları etkiledi"

Günümüzün Dünyası’nın bu haftaki bölümünde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç’ı konuk ettik.

Pandemi sürecinde en çok kadınların zorluk çektiğini söyleyen Onanç, her 4 kadından 1’inin iş hayatından ayrıldığını belirtiyor. Hükümetlerin, kadın çalışanlara özel destekler sağlaması gerektiğini ifade ediyor.

Temmuz ve ağustos aylarında İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılmasıyla ilgili tartışmalara da değinen Onanç, “Bu süreç bize gösterdi ki gideceğimiz daha çok yol var. Kadınlar bir gün bile ‘bugün rahatız’ diyemiyor. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” diyor.

Keyifli dinlemeler!

https://open.spotify.com/episode/2Dsoyarkwa08OIPuCsiOSG?si=QFFgsHu-ROW22nfvQhW-uQ

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