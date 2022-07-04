Pandeminin Cesur CEO’ları kitap oldu

Selçuk Ergenç’in Covid-19 sürecinin başlamasıyla birlikte Capital Dergisi iş birliği ile oluşturduğu CEO TALK instagram canlı yayınları serisi; CEO Talks adıyla kitap olarak CERES YAYINLARI tarafınca yayınlandı.

Pandemi döneminin sıra dışı CEO’larının röportajlarını içeren ‘CEO TALK’ instagram yayınları sonrasında gazeteci Selçuk Ergenç, özellikle iş hayatında hiçbir şeyin kalıcı olmadığını çoğumuza maddi ve manevi kayıplarla öğreten zorlu günlerde nasıl ayakta kalabileceğimizi gösteren bu röportaj serisini okurları ile paylaştı.

Selçuk Ergenç, pandemi döneminde iş dünyasının hızlı dönüşüm ve dijitalleşme sürecini nasıl yönettiğini, neler yaptıklarını, başardıklarını ve neleri değiştirdiklerini anlattığı kitap, pandeminin 80’e yakın cesur CEO’sunu bir araya getirdi.

CEO’lardan gelen talep doğrultusunda Selçuk Ergenç, kitaptan elde edilecek yazar telif hakkını Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na bağışladı. Bu anlamda satın alınan her kitap eğitimde çocukların fırsat eşitliği için destek olacak.

Her biri çok önemli isimlerden oluşan kitabın kahramanları tüm girişimcilere ve kurumsal şirketlere ilham oluyor. Güral Porselen CEO’su Harika Güral, Mondi Tire Kutsan CEO’su Sevinç Yener Çimecioğlu, Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Belbim Genel Müdür Yardımcısı Ceyda Ünal, Jumbo Genel Müdürü Sami Hotak, Balparmak CEO’su Onur Özyurt, Yataş CEO’su Nuri Öztaşkın, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, BTC Türk CEO’su Özgür Güneri, Papara CEO’su Ahmet Faruk Karslı, Yolcu 360 Araç Kiralamak Ne Kolaymış Sahibi ve CEO’su Umut Yıldırım ve İste Gelsin CEO’su Sedat Yıldırım gibi sektörünün önde gelen isimlerinin katılımıyla hazırlanan kitap, aynı zamanda dünyada yaşanabilecek olası bir pandemide genç iş insanlarına ve iş dünyasına da ışık tutacak bir yol haritası da sunuyor.

Ergenç, 2021 yılında gerçekleştirdiği Instagram canlı yayınları ile dijital yayıncılık alanında yılın gazetecilik ödülünü almıştır.



