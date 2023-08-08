PayPal, ABD doları cinsi sabitkoini piyasaya sürdü

Sabitkoinlerin ödemeler için sunduğu fırsata katkıda bulunmak üzere tasarlandığı belirtilerek, ABD doları mevduatları, hazine bonosu ve benzeri nakit eşdeğerleri tarafından desteklendiği belirtildi.

8.08.2023 09:24:000
Paylaş Tweet Paylaş
PayPal, ABD doları cinsi sabitkoini piyasaya sürdü

Çevrim içi ödeme sistemi PayPal, ABD doları cinsinden bir sabitkoin (stablecoin) olan PayPal USD'yi (PYUSD) piyasaya sürdüğünü duyurdu.

PayPal'den yapılan açıklamada, PYUSD'nin sabitkoinlerin ödemeler için sunduğu fırsata katkıda bulunmak üzere tasarlandığına işaret edilerek, ABD doları mevduatları, hazine bonosu ve benzeri nakit eşdeğerleri tarafından desteklendiği vurgulandı.

PayPal USD'nin, ABD doları için 1'e 1 oranında kullanılabileceği bildirilen açıklamada, PYUSD'yi satın alan ABD'deki uygun PayPal müşterilerinin, bugünden itibaren PayPal ve uyumlu harici cüzdanlar arasında transfer ve ödeme yapabileceği, PYUSD ile fon satın alabileceği ve desteklenen herhangi bir kripto para birimini PYUSD'ye ve PYUSD'den dönüştürebileceği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen PayPal Üst Yöneticisi (CEO) Dan Schulman, dijital para birimlerine geçişin, hem dijital olarak yerli hem de ABD doları gibi itibari para birimine kolayca bağlanan istikrarlı bir enstrüman gerektirdiğine dikkati çekti.

PayPal'in yenilik ve uyumluluğa olan bağlılığı ile müşterilerine yeni deneyimler sunmalarına ilişkin geçmiş performansına işaret eden Schulman, bunun PayPal USD aracılığıyla dijital ödemelerin büyümesine katkıda bulunmak için gerekli temeli sağladığını ifade etti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital 2023 Ağustos başlıkları

Capital 2023 Ağustos başlıkları

Capital 2023 Temmuz başlıkları

Capital 2023 Temmuz başlıkları

Capital 2023 Haziran başlıkları

Capital 2023 Haziran başlıkları

Capital 2023 Mayıs başlıkları

Capital 2023 Mayıs başlıkları

Capital 2023 Nisan başlıkları

Capital 2023 Nisan başlıkları

Capital 2023 Mart başlıkları

Capital 2023 Mart başlıkları

Yorum Yaz