Perakende satış endeksleri açıklandı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 21,8 artış kaydetti.

13.02.2023 10:33:350
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Perakende satış endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemine ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,9 artış gösterdi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 12,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 28, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 15,7 yükseldi.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 112,4 arttı. Aralıkta gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 109, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 116,6, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 103,7 arttı.

Perakende ciro, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,3 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,8 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3 azaldı.

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