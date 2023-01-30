Petlas'tan 360 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımı

Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız; "Yeni fabrikamız için toplam 360 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz. Yıllık üretim kapasitesinin 340 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

Petlas, 2023'te 360 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımı için harekete geçerek, bu hamleyle üretim kapasitesini yıllık 340 bin tona çıkaracak. Ayrıca Petlas, yeni fabrika haricinde enerji, bina, tesis ve ekipmanlara yönelik toplam 60 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirecek.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren marka, sürdürülebilir büyüme anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, Petlas'ın 2022 verileri, yeni yatırımlarını ve 2023 hedeflerini paylaştı, yeni fabrika, enerji, tesis ve ekipman yatırımları ve sürdürülebilirlik hedefleri hakkında bilgi verdi.

Yalnız, Petlas'ın başarılı stratejileri sonucunda 2022'yi hem yurt içinde hem de ihracatta artışla kapattığını belirterek, "2022 yıl sonu itibarıyla Petlas, cirosal olarak yüzde 124'lük artışla 13 milyar 369 milyon TL gelir elde etti. Yurt içi satışımız yüzde 135, yurt dışı satışımız ise yüzde 111 oranında artış gösterdi. İhracatımızın ciro içindeki payı 364 milyon dolar olurken, 2023 için de hedef büyüttük, yeni dönemde ihracatta ciro öngörümüz 400 milyon dolar." ifadelerini kullandı.

Petlas olarak Türkiye'den en çok ülkeye lastik ihracatı yapan üretici pozisyonunda olduklarına işaret eden Yalnız, şunları kaydetti:

"Lastik sektörünün en büyük ihracatçısı olarak 2021'de Altın İhracatçı Ödülü aldık. 2022'de ise 120 ülkeye düzenli ihracatımız oldu. İhracatımızın yüzde 42'si Avrupa'ya, yüzde 32'si Asya'ya, yüzde 13 Kuzey Amerika'ya, yüzde 6 Güney Amerika'ya, yüzde 6'sı ise Afrika ve Avustralya'ya yapıldı. 2023 ihracat hedefimizden bahsedecek olursak, daha önce Asya ve Afrika'da hiç satış yapmadığımız Moğolistan, Myanmar, Gabon, Zambia, Botswana gibi ülkelere giriş yapmak istiyoruz. Arjantin, Şili, Brezilya gibi Güney Amerika ülkeleri ile Mısır, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinde de pazar payımızı artırmayı ve alternatif pazarlar geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ülkelerde yük ve sanayiye yönelik karayolu taşımacılığı alanında da varlığımızı güçlendirmek ve Kuzey Afrika ülkelerinde pazarımızı segment çeşitliliği ile artırmak istiyoruz. Önem verdiğimiz pazarlarımızdan olan Türki Cumhuriyetlerde de satış artırma hedefimiz var. Mevcutta en çok satış yaptığımız rekabetin ve teknolojinin üst düzeyde olduğu Almanya, Fransa ve kuzey Avrupa ülkelerinde de yaşanan resesyona rağmen pazar payımızı korumaya odaklanacağız. Öncelikli büyüme hedefimiz ise ABD, Güney Amerika ve Avrupa pazarında nitelikli büyüme yönünde."

2023'te 60 milyon dolarlık yatırım hedefliyor

Yalnız, Petlas'ın 2022'de 47 milyon dolarlık yatırım yaptığına dikkati çekerek, "Petlas, AKO Grup tarafından satın alındığı 2005'ten bu yana 17 yılda 630 milyon dolar (yıllık ortalama 37 milyon dolar) düzeyinde yatırım gerçekleştirdik. Yalnızca geçen yıl 47 milyon dolarlık yatırım yaptık. Uçak sanayi ile ilgili test makineleri ve yeni üretim makinelerine yatırım yaptık. Bu yıl için ise 60 milyon dolarlık yatırım hedefimiz var. Bu yatırımlar enerji, bina, tesis ve ekipman yatırımlarını kapsıyor. Sadece enerji için öngördüğümüz yatırım tutarı ise 19 milyon dolar." ifadelerini kullandı.

Hakan Yalnız, 2022'de hayata geçirilen Yüksek Katlı Akıllı Depo hakkında da bilgi vererek, 20 milyon dolarlık yatırımla devreye aldıkları Yüksek Katlı Akıllı Depo yatırımı ile üretim kapasitesinin genişletilmesi çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış olduklarını bildirdi.

Üretim prosesinden son kontrol ve otomatik test süreçleri tamamlanan lastiklerin, el değmeden robotik sistemlerle depo alanına transfer edildiğini, son teknoloji otomasyonel taşıma sistemleriyle çok katlı depolama alanında depolanan lastiklerin sistematik şekilde sevk edildiğini aktaran Yalnız, Yüksek Katlı Depolama sisteminin Binek, SUV ve Hafif Ticari olmak üzere toplamda 1 milyon adetten fazla lastik depolama kapasitesine sahip olduğunu, yeni yatırımlarla birlikte güçlü büyümeyi sürdüreceklerini vurguladı.

"Avrupa'nın tek çatı altında en büyük lastik fabrikasıyız"

Petlas'ın Kırşehir'de hayata geçireceği yeni fabrikası hakkında da bilgi veren Yalnız, şöyle devam etti:

"Yeni fabrikamız için toplam 360 milyon dolarlık bir yatırım tutarı öngörüyoruz. Petlas'ın mevcutta yıllık üretim kapasitesi 240 bin ton ve yeni fabrika yatırımıyla yıllık üretim kapasitemizin 100 bin ton ilave ile 340 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz. 1.850 kişiye istihdam yaratacak bu fabrika yatırımımızda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Binek ve hafif ticari araçlar için yeni nesil lastik üretim teknolojileriyle donatılacak fabrikamızın inşaatına 2023'te başlamayı ve 2025 ve 2026 yılları itibarıyla tamamlayarak Avrupa'nın tek çatı altında en büyük lastik fabrikası olma pozisyonumuzu korumayı hedefliyoruz. Bu planlı yatırımlarımızla çevre coğrafyamızda en büyük üretici konumumuzu uzun yıllar sürdüreceğiz."

Petlas'ın sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının 2023'te de devam edeceğinin altını çizen Yalnız, "Petlas olarak, çevreye duyarlı enerji politikamız kapsamında fabrika çatımızda uygun olan alanlarını ve üretim tesisimizin bulunduğu arazinin bir kısmına GES yaparak temiz elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra 40 milyon liralık yatırımla devreye alacağımız akışkan yataklı kazan ve buna bağlı turbo şarjlı buhar türbininden 15 megawatlık elektrik üretimi sağlayacağız. Bu çerçevede bakıldığında GES yatırımımızla toplam enerji harcamamızın yüzde 20'sini, Turbo kompresörlü jeneratörle yüzde 40'ı olmak üzere toplam enerji tüketimimizin yüzde 60'ını kendimiz üretmeyi planlıyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik projelerimiz ise 2023'te de devam edecek." görüşlerini bildirdi.