Pidelik un talebinde yüzde 364'lük rekor artış

Eksun Gıda, Ramazan ayına ilişkin un tüketimine ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre pidelik un talebi ise diğer ayların aylık ortalamasına göre yüzde 364’lük artış gösterirken, genel un talebinde ise yüzde 25’lik artış görüldü. Geçtiğimiz yıl boyunca talep edilen pidelik unun yüzde 65’ini Ramazan ayındaki satışlar oluşturdu. Bereket ve paylaşım ayı olan Ramazan’da özellikle pidelik una yönelik talep dikkat çekici seviyelere ulaşırken, şirket üretim ve lojistik operasyonlarını bu yoğunluğa göre yeniden planladı ve tüm talepleri eksiksiz bir şekilde karşıladı.

İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan Pidesi

Pidenin iftar sofralarının vazgeçilmezi olduğunu belirten Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO'su Hasan Abdullah Özkan şunları söyledi:

“Pidelik un talebinde bu yıl rekor bir artış yaşandı. Güçlü üretim altyapımız ve yaygın dağıtım ağımızla gelen tüm siparişleri başarıyla yönetmeyi başardık. Şirket olarak Ramazan ayında ortaya çıkan yoğun talebi karşılayabilmek için öncesinde özel bir stratejik planlama yaptık. Konya ve Tekirdağ’daki fabrikalarımızda kapasite artışına karşın üretim bantlarındaki hazırlıklarımızı tamamladık. Ardından fabrika çalışma takvimlerimizi buna göre organize ettik. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Eksun Gıda ve Sinangil markamızla iftar ve sahur sofralarında yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

En yoğun talep büyük şehirlerden geldi

Şirket verilerine göre, Ramazan ayında pidelik un talebinin en yoğun olduğu iller de belli oldu. Bu iller arasında öne çıkan ilk beşi ise İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ oldu. Türkiye’nin en büyük metropolleri arasında yer alan bu şehirler, nüfuslarının yanı sıra güçlü fırıncılık kültürleriyle de öne çıkıyor.