Bakan Şimşek "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonuna rağmen şubatta 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin bir önceki aya göre reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında 0,1 puan gerilediğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankasının yayımladığı şubat ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

"Piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonuna rağmen şubatta 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında 0,1 puan geriledi" ifadesini kullanan Şimşek, hane halkı beklentileri için daha kapsayıcı bir anket kullanılmaya başlandığını belirtti.

Şimşek, eski seride ocak ayı için yüzde 52,1 olan 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 48,8'e gerilediğine ve şubat ayında yatay kaldığına işaret ederek, "Geçici unsurların fiyatlama davranışlarına yansımasını sınırlayacak politikalarımızı sürdürürken arz yönlü adımlarla dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


