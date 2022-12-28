Piyasalarda gün ortası: Borsa, dolar ve altında son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 azalışla 5.425,08 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,43 puan değer kaybetti.

Dün 5.434,51 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,32 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 5.443,83 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.328,25, en yüksek ise 5.450,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 0,72 ve sanayi endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükseldi, 63'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Enka İnşaat, Koç Holding, Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.800 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0640, sterlin/dolar paritesi 1,2030 ve dolar/yen paritesi 134 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,7130 liradan, avro 19,9040 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 azalışla 1.800 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 84,4 dolardan işlem görüyor.