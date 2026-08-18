Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (18 Ağustos 2026)

Dün günü 14.132,06 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 16,86 puan ve yüzde 0,12 azalışla 14.115,21 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,58 puan ve yüzde 0,13 azalışla 14.113,48 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.050,59, en yüksek 14.209,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,34, sanayi endeksi yüzde 0,68, mali endeks yüzde 0,36 değer kaybederken hizmetler endeksi yüzde 1,32 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükselirken 54'ü düştü, 5 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri BİM Birleşik Mağazalar, ASELSAN, Tüpraş, Astor Enerji ile Türk Hava Yolları oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 390 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,50, bileşik getirisi yüzde 41,02 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1580, sterlin/dolar paritesi 1,3530 ve dolar/yen paritesi 159,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,9210 liradan, avro 55,3540 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 azalışla 4 bin 390 dolardan, Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 yükselişle 90,9 dolardan işlem görüyor.