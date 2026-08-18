Kron Teknoloji'nin uluslararası gelirleri ilk yarıda yüzde 65 arttı

Kron Teknoloji, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, özellikle uluslararası pazarlardaki büyüme performansı, yeni müşteri kazanımları ve güçlenen tekrarlayan gelir yapısıyla global büyümesini sürdürdü.

Kron Teknoloji’nin USD bazında faturalanan geliri yıllık %26, ARR’si ise %30 arttı. Şirketin uluslararası gelirleri %65 büyürken, toplam gelirler içerisindeki uluslararası gelirlerin payı da geçen yılın aynı dönemindeki %23 seviyesinden %30’a yükseldi.

Yinelenen gelirlerin toplam faturalanan gelir içindeki payının %64’e ulaşması, Kron Teknoloji’nin sürdürülebilir ve öngörülebilir gelir yapısını güçlendirdiğini ortaya koydu.

Global Büyüme Stratejisi Yeni Müşterilerle Güçleniyor

Kron Teknoloji’nin uluslararası pazarlara yönelik yatırımları, yeni müşteri kazanımlarına da yansıdı. Şirket, 2026 yılının ilk yarısında 31 yeni müşteri kazanırken, bunların 19’u uluslararası pazarlardan geldi.

Kron Teknoloji Eş Genel Müdürü Zeynep Yenel Onursal 2026 yılının ilk yarı sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“2026’nın ilk yarısında özellikle uluslararası gelirlerimizde elde ettiğimiz %65’lik büyüme ve yeni müşterilerimizin önemli bölümünün uluslararası pazarlardan gelmesi, global büyüme stratejimizin somut sonuçlarını ortaya koyuyor. ARR’de son iki yılda gerçekleşen %124’lük büyüme ise sürdürülebilir ve öngörülebilir gelir yapımızı güçlendirdiğimizi gösteriyor. Yılın ikinci yarısında da global pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeye, yeni müşteri kazanımlarımızı artırmaya ve siber güvenlik alanındaki teknoloji yatırımlarımızla uluslararası ölçekte büyümeye odaklanacağız.”