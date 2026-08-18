Trendyol, Ankaralı satıcılarının e-ihracat verilerini yayımladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol üzerinden en fazla e-ihracat gerçekleştiren şehirlerden Ankara'daki satıcıların yüzde 67'si aktif olarak yurt dışına ürün gönderiyor.

Şirket verilerine göre, son bir yılda yurt dışından gelen 1,3 milyonu aşkın siparişi karşılayan Ankaralı satıcıların e-ihracat haritasında Doğu Avrupa ve Körfez ülkeleri öne çıkıyor. Ankaralı üreticiler, Trendyol üzerinden en çok e-ihracatı sırasıyla Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Azerbaycan, Çekya, Kuveyt, Katar ve Macaristan'a yaptı.

Başkentli satıcılar, e-ihracatta en çok tekstil, hazır giyim ve ayakkabı siparişleri alırken, bu alanda en çok talep gören ürünler spor çorap, pantolon, alt-üst takım, omuz çantası, çorap, termal giyim ve içlik, pijama takımı, sneaker ayakkabı, kazak ve tişört oldu.

Yurt içi satışlarda ise Ankara, tablet kılıfı, akıllı saat kordonu, davetiye, akıllı saat ekran koruyucusu, tablet ekran koruyucusu ve ayakkabı bağcığı siparişlerinin karşılanmasında Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı.

Söz konusu kategorilerdeki sipariş karşılama oranlarında başkent, tablet kılıfı ve davetiyelerde yüzde 87, tablet ekran koruyucuda yüzde 73, akıllı saat ekran koruyucularında yüzde 58, ayakkabı bağcığında yüzde 57 ve akıllı saat kordonlarında yüzde 56'lık paya ulaştı.

Ankara, e-ihracattaki performansının yanı sıra özellikle eğitim odaklı ürünlerde Türkiye'nin önemli tedarik merkezlerinden biri oldu. Ankaralı satıcılar, Türkiye genelindeki sınav hazırlık seti talebinin yüzde 63'ünden fazlasını karşılarken, bir yıl içerisinde 7 milyon 500 bini aşkın ürünü müşterilerine gönderdi.

Son bir yılda 1,4 milyonu aşkın ders ve yardımcı kitap ile 1,2 milyonu aşkın aktivite ve eğitici kitap, Ankaralı satıcılar tarafından Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaştırıldı. Yapboz kategorisindeki Türkiye geneli satışların yaklaşık yüzde 57'si de Ankara'dan karşılandı. Çocuk masal ve öykü kitapları, romanlar ve eğitici oyuncaklar da başkentli satıcıların öne çıktığı diğer eğitim odaklı kategoriler arasında yer aldı.

Türkiye'nin dört bir yanına satış yapan Ankaralı satıcılardan en fazla sipariş veren iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana, Konya, Mersin ve Gaziantep olarak sıralandı.

- "Ankara'nın üretim gücü dijital pazarlarda da karşılık buluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, başkentin üretim gücüyle dünyaya satış yapan bir merkez haline geldiğini, bu durumun sadece organize sanayi bölgelerinde ya da fabrikalarda değil, dijital pazarlarda da karşılığını bulduğunu belirtti.

Baran, e-ihracat sayesinde Ankaralı firmaların dünyanın dört bir yanındaki müşterilere doğrudan ulaşabildiğine değinerek, "E-ihracat, çok daha düşük maliyetlerle yerli üreticilerimiz ve KOBİ'lerimizin küresel pazarlara açılmalarını mümkün hale getirdi. Doğru ürün, güçlü marka ve dijital altyapıyla dünyanın her ülkesine satış yapmak mümkün." değerlendirmesini yaptı.

E-ticaret ve e-ihracatın sadece satış kanalı değil, aynı zamanda markalaşmanın ve sürdürülebilir büyümenin de anahtarı olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"E-ihracat, özellikle KOBİ'lerimizin küresel rekabete katılmasını kolaylaştırıyor. Küresel ticaretin hızla dijitalleştiğini görüyoruz, firmalarımızın bu dönüşüme ayak uydurması, tercihten öteye geçerek zorunluluğa dönüştü. Eskiden rekabet, daha çok üretim kapasitesiyle ölçülüyordu. Bugün ise üretimin yanında dijital görünürlük, marka değeri, hızlı teslimat ve müşteri deneyimi de rekabetin belirleyici unsurları haline geldi. İşletmelerimizi dijital dünyanın imkanlarıyla buluşturduğumuz ölçüde ihracatımız ve katma değerimiz artacak. Ankara'nın üretim potansiyelini dijital ticaretle daha da büyütmek istiyoruz ve üyelerimize verdiğimiz eğitimleri artırarak sürdürüyoruz. Hedefimiz, daha fazla işletmemizin küresel pazarlarda kendi markasıyla yer alması, daha fazla katma değer üretmesi ve ülkemizin ihracatına daha güçlü katkı sunmasıdır."

- Ankara, Türkiye'nin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da Ankara'nın üretim gücünü dijital dünyanın sunduğu fırsatlarla buluşturmanın büyük önem arz ettiğini, başkentin güçlü sanayi altyapısının, yüksek teknoloji üretim kapasitesinin, nitelikli insan kaynağının ve gelişmiş girişimcilik ekosisteminin e-ihracata giderek daha güçlü biçimde yansımasını son derece kıymetli bulduklarını aktardı.

Ardıç, başkentin savunma sanayisinden makineye, medikalden elektroniğe uzanan geniş üretim kabiliyetiyle Türkiye'nin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri konumunda yer aldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel ticaretin hızla dijitalleştiği bir dönemde e-ihracat, firmalarımızın coğrafi sınırları aşarak yeni pazarlara ve milyonlarca tüketiciye ulaşmasının en etkili yollarından biri haline geldi. Bu dönüşümü, aynı zamanda Ankara'nın nitelikli üretimini daha yüksek katma değere dönüştürmek ve güçlü markalarımızın sayısını artırmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Hedefimiz, yenilikçi ve yüksek katma değerli ürünlerimizi kendi markalarımızla dünyanın dört bir yanına ulaştırmak. Düzenlediğimiz bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerle firmalarımızın e-ihracat süreçleri, dijital pazarlara erişim ve bu alandaki fırsatlar konusunda bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde daha fazla sanayicimizin dijital kanalları etkin biçimde kullanarak, uluslararası pazarlara açılmasını, ihracatını çeşitlendirmesini ve küresel ölçekte rekabet eden markalar oluşturmasını hedefliyoruz."