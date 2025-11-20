Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (20 Kasım 2025)

Dün 10.903,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 55,10 puan ve yüzde 0,51 artışla 10.959,01 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 48,51 puan ve yüzde 0,44 değer kazancıyla 10.952,41 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.929,38, en yüksek 11.038,75 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 0,36, mali endeks yüzde 0,23 ve hizmetler endeksi yüzde 0,16 arttı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 71'i yükselirken 24'ü düştü ve 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 65 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,27, bileşik getirisi yüzde 39,56 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1530, sterlin/dolar paritesi 1,3080 ve dolar/yen paritesi 157,2 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,3710 liradan, avro 48,9990 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 azalışla 4 bin 65 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 artışla 63,5 dolardan işlem görüyor.