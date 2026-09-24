Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (24 Eylül 2026)

Dün günü 13.251,85 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 79,41 puan ve yüzde 0,60 azalışla 13.172,44 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 233,44 puan ve yüzde 1,76 azalışla 13.018,41 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.004,81, en yüksek 13.250,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,75, teknoloji endeksi yüzde 2,66, hizmetler endeksi yüzde 1,58 ve sanayi endeksi yüzde 1,52 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 18'i yükselirken 79'u düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank ile Astor Enerji oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 260 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,69, bileşik getirisi yüzde 40,06 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1380, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 158,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,8490 liradan, avro 55,7130 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 azalışla 4 bin 260 dolardan, Londra'da kasım vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,3 artışla 105,5 dolardan işlem görüyor.



