Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (5 Mart 2026)

Dün 12.843,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 119,38 puan ve yüzde 0,92 artışla 13.062,57 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 166,47 puan ve yüzde 1,29 artarak 13.109,66 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.062,57 puanı, en yüksek 13.202,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,82, mali endeks yüzde 1,30, hizmetler endeksi yüzde 0,75 ve sanayi endeksi yüzde 2,11 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükselirken 15'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

- Altının ons fiyatı 5 bin 157 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,99, bileşik getirisi yüzde 38,05 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3360 ve dolar/yen paritesi 157,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,9960 liradan, avro 51,2570 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 5 bin 157 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,1 yükselişle 81,7 dolardan işlem görüyor.