Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (6 Mart 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kaybederek 12.985,09 puana geriledi.

6.03.2026 13:24:230
Paylaş Tweet Paylaş
Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (6 Mart 2026)

Dün 13.078,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,93 puan ve yüzde 0,01 artışla 13.080,87 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 93,85 puan ve yüzde 0,72 azalarak 12.985,09 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.961,88 puanı, en yüksek 13.148,73 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,48 yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 0,55, mali endeks yüzde 1,25 ve hizmetler endeksi yüzde 1,39 geriledi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 33'ü yükselirken 60'ı düştü. 7'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C) ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

- Altının ons fiyatı 5 bin 84 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,95, bileşik getirisi yüzde 38,01 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3320 ve dolar/yen paritesi 157,9 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 44,0750 liradan, avro 51,0550 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 5 bin 84 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 3 yükselişle 85,7 dolardan işlem görüyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Euro Bölgesi 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,2 büyüdü

Euro Bölgesi 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,2 büyüdü

Anket sonucu: 38 ekonomistin Mart ayı faiz tahmini belli oldu

Anket sonucu: 38 ekonomistin Mart ayı faiz tahmini belli oldu

Lufthansa Grubu 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

Lufthansa Grubu 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

Yorum Yaz