Prof. Dr. Uğur Şahin'in tahmini: Normal hayata ne zaman geçilir?

Sabancı Üniversitesi’nin 19. dönem lisans ve 22. dönem lisansüstü mezuniyet töreni üniversitenin kampüsünde fiziksel olarak gerçekleştirildi.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Leblebici’nin katılımı ile gerçekleşen 2021 mezuniyet töreninin onur konuşmacıları olan BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, mezuniyete video mesajla katıldı.

Prof. Dr. Uğur Şahin de pandeminin, her şeyden önce bilim ve araştırmanın nasıl bir fark yaratabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini aktararak, birer bilim insanı olarak, eğitimleri ve 10 yılı aşkın araştırmaları sayesinde meslektaşları, uzmanlar ve güvenilir bilim insanları ile bir fark yaratmayı başardıklarını vurguladı.

Uğur Şahin, araştırmalarının odak noktasının kanser hastaları için hastaya özel ilaç geliştirmek olduğunu vurgulayarak, geliştirdikleri teknolojinin yalnızca kanser hastaları için ilaç geliştirmede değil, tüm insanlığa faydalı olabilecek bir aşı geliştirmede de kullanılabileceğini fark ettiklerini aktardı.

Yarattıkları etkinin boyutunun önemli olmadığını, tek bir kişiye bile yardım ettiklerinde de, geliştirdikleri aşının tüm insanlığa fayda sağlayarak normal hayata dönmelerine vesile olduğunda da aynı oranda mutlu olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

MUHTEMELEN 3-4 AY İÇİNDE…

“Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim. Aşılamanın pandemiyi kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkesin aşılanması çok önemli. Bu muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye’de de gerçekleşecek. Böylece hem enfeksiyonu kontrol altına alabileceğiz hem de hastaneye yatış oranlarını azaltabileceğiz ve normal hayatımıza devam edeceğiz. Pandeminin bize öğrettiklerinden ders çıkarmamız çok önemli, bunlardan biri de bilim ve iş birliğinin ne denli büyük bir fark yaratabileceği oldu. Dolayısıyla geleceğe iyimser bir şekilde bakmalı ve bilime, eğitime, araştırmaya yatırım yaparak iş birliğine daima açık olmalıyız.”

ÖZLEM TÜRECİ'NİN YORUMLARI

Dr. Özlem Türeci de mezuniyet töreni vesilesiyle dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Sabancı Üniversitesi’nde mezunlara seslenmekten dolayı gurur duyduğunu aktararak, “Sabancı Üniversitesi’nde son birkaç yılda edindiğiniz beceriler sizi geleceğe taşıyacak, bilimde ve toplumda bir etki yaratabilmeniz için sizlere destek olacak. Üstelik bu yolda yalnız değilsiniz. Canan Dağdeviren gibi birçok Sabancı Üniversitesi mezunu bugün toplum için bir fark yarattı.” ifadelerini kullandı.

Uğur Şahin’le beraber çıktıkları yolculuk boyunca sonuçlarını ve neticelerini kestiremedikleri pek çok karar almak zorunda kaldıklarına işaret eden Türeci, bu yolda kendilerine 3 erdemin (cesaret, tevazu, sebat etmek) yol gösterdiğini vurguladı.

Sabancı Üniversitesi mezunlarına yaptıkları her şeyde cesaret ve tevazu ile hareket etmeyi öneren Türeci, başarısızlıktan korkmamalarını gerektiğini kaydetti. Türeci, “Potansiyelinizi ve size has özel güçlerinizi açığa çıkarmak için hiç durmadan gayret etmeniz gerekli. 20 kere başarısız olup, 21. denemede başarıya ulaşabilirsiniz. Evet, bu Uğur ile hayatımızda hep tekrar eden bir tema oldu. Kariyerimin başında, büyük başarılar elde etmek istiyorsam yalnızca başarıyla değil, başarısızlıkla da başa çıkabilmem gerektiğini anladım. Enerjinizi başarısızlığınızı saklamaya çalışarak harcamayın. Başarısız olmadan gelişemezsiniz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türeci, kendi hayat tecrübelerini de göz önünde bulundurarak Sabancı Üniversitesi mezunlarına verdiği mesajda önlerine açılan en kolay ve en engebesiz yolun her zaman onları hedeflerine yaklaştıracak doğru yol olmayabileceğini, onları asıl hedefine taşıyacak olanın ise gerektiğinde bu yoldan sapma cesaretini gösterebilmek olduğunu vurguladı. Kendilerini hedeflerine taşıyan yolun bu olduğunu vurgulayan Türeci, “Hedefimiz, bilimi bir hayatta tutma becerisi ve insanlık için daha iyi bir yaşam oluşturmak için kullanabilmekti.” ifadesini kullandı. AA