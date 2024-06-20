Prof. Harold James Capital'e konuştu: Türkiye için yeni fırsatlar kapıda

Ekonomi tarihinin önde gelen isimlerinden olan ve dünya ekonomisinin geleceğine dair keskin analizleriyle tanınan Prof. Harold James, Türkiye'nin avantajlı sektörlerini de açıkladı.

Tuba İlze / [email protected]

Capital Mayıs 2024 sayısından

Enflasyonun otoriter rejimler için ciddi bir tehdit olduğunu söyleyen PROF. HAROLD JAMES, Fitch’in Türkiye ekonomisine ilişkin son değerlendirmesini ise bir güven oyu olarak nitelendirdi.

Prof. Harold James, “Türkiye özellikle medikal hizmetler, taşımacılık ve yazılım geliştirme gibi alanlarda uluslararası rekabette önemli bir avantaj sağlayabilir” diye konuştu. Gümrük Birliği’nin genişletilmesinin bu sektörlerdeki fırsatları artırma potansiyeline değinen James, yenilenebilir enerji yatırımlarının Türkiye için sürdürülebilir büyüme fırsatı sunduğunun da altını çizdi.

Ekonomi tarihi alanındaki önemli çalışmalarıyla tanınan Prof. Harold James, aynı zamanda Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) resmi tarihçisi. Prof. James’in Yale Üniversitesi yayınlarından çıkan son kitabı “Seven Crashes: The Economic Crises That Shaped Globalization” (Yedi Çöküş: Küreselleşmeyi Şekillendiren Ekonomik Krizler) ekonomi tarihi alanına önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor. Prof. James, enflasyonun derin politik sonuçları olduğunu ifade ederek “Enflasyon otoriter ve yeteneksiz yönetimler için ciddi bir tehdit oluşturuyor” diyor.

Prof. Harold James ile yapılan röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ