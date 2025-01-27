Reel Kesim Güven Endeksi 100,9'a çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı. Endeki, ocakta geçen aya göre 1,8 puan artarak 100,9'a çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Reel Kesim Güven Endeksi'nin, ocakta geçen aya göre 1,8 puan artarak 100,9'a çıktığını açıkladı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1745 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, ocakta geçen aya göre 1,8 puan artarak 100,9 seviyesine çıktı. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 0,1 puan azalarak 102,6 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler ise azalış yönünde etki etti.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir geçen aya göre güçlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında, mevcut mamul mal stokları seviyesinin ise mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise geçen aya göre zayıfladı.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin geçen aya göre güçlendiği görülürken, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin azalış bekleyenler lehine döndüğü, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

ÜFE beklentisi yüzde 41,2'ye geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler ile son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlenirken, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi geçen aya göre 3,8 puan azalarak yüzde 41,2 seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılı ocak ayında, ankete katılan iş yerlerinin yüzde 52,9‘u üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 14,6‘sı talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu bildirdi. Talep yetersizliğini sırasıyla iş gücü yetersizliği, ham madde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, geçen aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyir ise güçlendi.