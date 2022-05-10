Rekabet Kurulu’ndan 7 bilişim şirketine soruşturma

Rekabet Kurulu tarafından bilişim ve iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

10.05.2022 09:18:000
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Rekabet Kurulu’ndan 7 bilişim şirketine soruşturma

Bilişim ve iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren 7 teşebbüsün, işgücü piyasasında centilmenlik anlaşmaları yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ, Pia Bilişim Hizmetleri AŞ, İnnova Bilişim Çözümleri AŞ, NETAŞ Telekomünikasyon AŞ, MAGİS Teknoloji AŞ, Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. AŞ ve RDC Partner Bilişim Danışmanlık ve Teknoloji Hizmetleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.

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