Richard Branson: Teknolojide cinsiyet uçurumu var

RICHARD BRANSON

Teknolojideki cinsiyet uçurumunu ele almak

Capital Aralık 2023 sayısından

Fawcett Society ve Virgin Media O2’nun yeni araştırmasının toksik bir “tech bro” (teknoloji biraderleri) kültürünün kadınları sektörden uzaklaştırdığını ve sektörün büyümesini kısıtladığını göstermesi fazlasıyla endişe verici. Hatta araştırmalara göre her dört kadından biri, her hafta işinden ayrılmayı düşünüyor. Bu da derin bir soruna dikkat çekiyor.

Bununla da bitmiyor. Araştırmalar ayrıca teknolojik görevlerdeki her beş erkekten birinin kadınların bu sektörde çalışmaya daha az uygun olduğunu düşündüğünü ve teknolojik rollerdeki kadınların yüzde 72’sinin de iş yerinde cinsiyet ayrımcılığının en az bir şekline maruz kaldığını buldu. Bu bulgular rahatsız edici.

İkinci olarak da işletmeler kadınları sektörden uzaklaştırarak servet değerinde bir yeteneği kaçırıyor. İngiltere’deki bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerinin eksikliği yüzünden her yıl tahmini 1,5 milyar sterlinin kaybedildiği düşünülürse bu göz ardı edilemeyecek bir uçurum.

SEKTÖRÜN İMAJ SORUNU

Bulgular ürkütücü olsa da işletmelerin gerekenleri yaptığını görmek cesaret verici. Virgin Media O2’nun bu raporu hazırlatmasının nedeni de bu. Ekip, dijital bir dönüşüm geçiriyor ve başarının anahtarının, şimdi ve gelecekte ihtiyaç duyulan dijital becerilere sahip çeşitli yetenekleri cezbedip ellerinde tutmak olduğunu biliyor. Şirketin cinsiyet eşitliğini elde etme konusundaki cesur amaçlarından ve “All In” (Herkes Dahil) adındaki kapsamlı çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık stratejisinden gurur duyuyorum.

Rapora göre teknoloji sektörünün bir imaj sorunu var ve bu, söz konusu toksik “teknoloji biraderleri” kültürünü silkeleyip atmak için yeterli değil. Bu konuyu ele almak tamamıyla bir kültür kayması ve sistemik bir değişiklik gerektirecek. Rapor için görüşülenlerden birinin de söylediği gibi: “Uluslararası Kadınlar Günü’nde dağıtılan pastayı seviyorum ama bu, kültürün değişmesini sağlamıyor.”

Raporda, bu değişikliği gerçekleştirmek için hepinizle paylaşmak istediğim bazı akıllıca öneriler bulunuyor:

* Başvurularda önyargıları azaltmak: İş ilanlarının makul tüm esnek çalışma seçeneklerini teşvik etmesini sağlamak, maaş geçmişi sorularını yasaklamak, cinsiyetsiz bir dil kullanmak, kadınların ve yeterince temsil edilmeyen grupların temsil edilmesini artırmak için hedefler belirlemek.

* Klişelere karşı gelmek ve teknolojiye erişimi genişletmek: Her yaştan insanlara teknoloji becerilerini öğreten programları genişletmek ve desteklemek, işe geri dönenler için programlar sunmak, okul müfredatlarında cinsiyet klişelerine karşı gelmek ve eğitimde teknoloji uzmanlığı için daha büyük bir finansman sağlamak.

* Esnek ve yarı zamanlı çalışma ile doğum iznini normal hale getirip genişletmek: Esnek çalışma talepleri için net, adil ve şeffaf süreçler oluşturmak. Her iki ebeveyni de desteklemek için doğum izni sistemlerinde reform yapmak ve erkekleri babalık izni alma konusunda teşvik etmek. The Hill uygulamasının kurucusu ve Girls Talk Corporation’ın CEO’su Vanessa Chiedza Sanyauke’nin de panel sırasında söylediği gibi: “İşler yapıldığı müddetçe, nerede veya ne zaman olduğu fark eder mi? Bizim üretkenliğe odaklanmamız gerekiyor.”

* Kapsayıcı bir sosyal kültürü teşvik etmek: Irkçılık ve kadın düşmanlığı karşıtı eylem planları geliştirmek, şikayet ve taciz konuları için hangi şikayetlerin uygun bulunduğunu takip etmek de dahil olmak üzere şeffaf bildirim mekanizmaları yaratmak, çıkış görüşmeleri gerçekleştirmek ve iş yerinde ayrımcılıktan etkilenmiş olan çalışanlar için destek sağlamak.

* Eşit eğitim, ödeme ve ilerleme sağlamak: Ödeme şeffaflığı ve terfi kriterlerinin netliğini sağlamak, maaş seviyelerini belgelendirmek ve eşitsizlikleri ele almak için ödeme ve bonus denetimleri gerçekleştirmek hem cinsiyet hem etnik köken konusundaki maaş uçurumu verilerini yayınlamayı şart koşması için hükümete çağrıda bulunmak. Susanne’in panelde dediği gibi: “Teknolojideki pozisyonunuz yükseldikçe durum daha da kötü hale geliyor. İçeri girmeyi başardığınızda, işinizi yapmanın üstüne bir de kurumun ırk ve cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili tüm sorunlarını çözmeniz bekleniyor ve bunun için para da verilmiyor.”

Virgin Money’in hikayesi

Bir girişimci olarak sıklıkla fikirlerimin nereden geldiği soruluyor. Ben her zaman “Şöyle olsaydı nasıl olurdu” diye sorular sordum ve bu soruların pek çok iyi iş fikrinin ortaya çıkmasına sebep olduğunu gördüm. Bunlardan neredeyse sürpriz şekilde gelen bir tanesi Virgin Money oldu. İnsanların çalışmaktan mutluluk duyacağı bir banka kurabilsek nasıl olurdu? Bankacılığı basitleştirebilsek nasıl olurdu?

Virgin Money’yi İngiltere’de 1995 yılında başlattık ve bu, bizim için çok farklı bir alandı. Virgin, o zamana kadar başarılı bir şekilde Virgin Records’ı ve Virgin Atlantic’i kurmuştu ve biz de yeni bir zorlu görev için hazırdık. Ne var ki ben ilk başta bu fikre çok inanmamıştım. Fakat Virgin’in dünya görüşü radikal değişiklikler, yenilik ve müşteri deneyimini yaptığımız her şeyin merkezine koymaktan oluşuyor. Bu fikre farklı bir açıdan bakmaya çalıştım; bankaları daha az kafa karıştırıcı hale getirebilseydik nasıl olurdu? Finansal jargonla kırmızı şeritten kurtulabilsek ve bunu mutluluk verici bir deneyime dönüştürebilsek nasıl olurdu? İnsanların bankalar hakkındaki düşünme şeklini değiştirebilsek nasıl olurdu?

Farklı bakış açısı

Konu hakkında böyle düşününce, çok mantıklı geldi. Bu, durgun bir endüstriyi değiştirmek ve müşterilere fazlasıyla ihtiyaç duyulan bir rekabet sağlamak için bir şanstı. Böylece çizgili bir takım elbiseyle melon şapka giydim ve Virgin Money’yi dünyaya tanıttık. Bankacılığı erişilebilir ve anlaşılabilir kılmak için yola koyulduk. Ekibin elde ettiği her şeyden gurur duyuyorum.

Virgin Money hakkında en sevdiğim şeylerden biri, internet sitesinden tutun da enerjik ekip üyelerine kadar bir banka gibi görünüp hissettirmemesi. Bir bankada çalışsanız bile iş yerinde kendiniz olabilmelisiniz. Virgin Money, cinsiyetsiz aile izni gibi politikaları da içeren A Life More Virgin adındaki tamamen esnek halk paketini tanıttı. Virgin Money’nin çalışanlarına pek çok şirketin sunabileceğinin ötesinde bir esneklik özgürlüğü tanıyan bir çalışma ortamı yarattığını görmek harika. Virgin Money, İngiltere’de başarılı olduğu gibi Virgin Money Australia ile Avustralya’da da bulunuyor. Ayrıca Virgin Money’in, insanlara başka yerlerde bulamayacakları muhteşem tekliflere ulaşma şansı vermek için sadakat kulübümüz Virgin Red ile birlikte çalıştığını görmek güzel. Virgin ailesinin bir araya gelmesini çok seviyorum.

Bir nasıl olurdu sorusundan nelerin ortaya çıktığını görmek muhteşem bir şey. Bazen bir şeyin potansiyelini açığa çıkarmak için farklı bir bakış açısına ihtiyaç duyabilirsiniz, fakat sizi gerçekten umursadığınız işi kurmaya götürecek olan tutkunuzdur.