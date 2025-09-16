Akbank'tan kapsamlı mimari dönüşüm

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre Genel Müdürlük binası, geleceğin bankacılığına ilham veren bir yaşam ve üretim merkezi olarak konumlanıyor. Akbank Genel Müdürlüğü, Sabancı Center yerleşkesinde yer alan Kule 1’de hizmet veriyor. 1988 yılında temeli atılan Sabancı Kuleleri, 1993 yılında hizmete açıldı. Mimari tasarımını ise Mimar Haluk Tümay üstlendi. Açıklamaya göre açılışından 29 yıl sonra, değişen çalışma alışkanlıkları, sürdürülebilirlik hedefleri ve dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda mimari dönüşüm süreci başlatıldı. Mimari dönüşümle ilgili paylaşılan bilgiler şöyle:

Bu süreçte:

• Toplam 35.000 m²’lik alanda, 33,5 ay süren titiz bir çalışma yürütüldü.

• Kullanım alanlarının %52’si verimli ve esnek çalışma alanlarına, %15’i ise sosyalleşme ve dinlenme alanlarına ayrıldı.

• Yaklaşık 420.000 adam/saatlik emek, 850.000 metre kablo, 24.000 m² havalandırma kanalı gibi rakamlarla ifade edilen dev bir teknik dönüşüme imza atıldı.

• Akbank Dönüşümde Gelecek Var projesiyle 33 kattan 33 tır malzeme ileri dönüşümle yeni okul eşyalarına dönüştürüldü ve 6 Şubat deprem bölgesindeki okullarda eğitim ortamlarının iyileştirilmesi için kullanıldı.

Ortak Yaşam Kültürü



Açıklamaya göre Genel Müdürlük merkezi, ekipler arası etkileşimi teşvik eden, birlikte düşünmeyi ve üretmeyi kolaylaştıran bir yapıya sahip. Esnek çalışma modeline uygun açık ofisleri, sanatla zenginleştirilmiş atmosferi ve teknolojiyle entegre sistemleriyle hem verimliliği hem de yaratıcılığı hedefliyor.

• Farklı nesillerin bir arada bulunabileceği dinamik, açık sosyal alanlar

• Sanat, spor ve kültürel etkinlikleri destekleyen çok amaçlı yaşam alanları

• Dinlenme alanları, mikro buluşma köşeleri

• Doğal ışıkla beslenen, ferah, bütünsel tasarım yaklaşımı

• Fiziksel, duygusal ve zihinsel iyi oluşu destekleyen bir mimari yaklaşım

Sanatla Bütünleşen Mekân



• Genel Müdürlük yaklaşık 200 sanat eserine ev sahipliği yapıyor.



• Eserleri sergilenen sanatçılardan bazıları: Refik Anadol, Ahmet Oran, Selma Gürbüz, Gülay Semercioğlu, Mithat Şen, Günnur Özsoy, Bedri Baykam, Ardan Özmenoğlu, Erdil Yaşar, Ahmet Güneştekin, Tayfun Erdoğmuş, Ertuğrul Ateş, Yusuf Taktak, Zekai Ormancı.



• Resim ve heykellerin yanı sıra dijital eserler ve litografi- serigrafi baskı eserler de yer alıyor.



• Refik Anadol’un Akbank’a özel olarak tasarladığı, Türkiye’nin ilk kalıcı yapay zekâ sanat eseri, binanın girişinde yer alıyor.



o Bu eser, 220 metrekare yüzey alanı ve 60 milyon piksel kapasitesiyle, Anadol’un dünyadaki en büyük üç kalıcı eserinden biri olma özelliğine sahip.



o Sanat eseri, Akbank’ın dijital hafızasını, kültürel kimliğini ve sürdürülebilirlik vizyonunu bir araya getiriyor.



• Binanın her katında da özel bir seçki ile kültür ve sanatın etkisi hissediliyor.

Akbank LAB



• Akbank’ın inovasyon merkezi Akbank LAB, binanın tam kalbinde konumlanıyor: giriş katında, tüm asansörlerin kesişim noktasında.



• Amaç; tüm Akbanklıların inovasyonla yollarının kesişmesi, yenilikçi fikir ve proje üretme kültürünün zenginleşmesi.



• Burada geliştirilen çözümler yalnızca bankacılık uygulamalarının yanı sıra insan yaşamını kolaylaştıran çok yönlü uygulamaları da kapsıyor.

Hazine



• Son teknolojilerle bezenmiş Hazine katı 1.500 m2 brüt alanda, 70 kişiye çalışma ortamı sağlıyor.

Sürdürülebilirlik Odaklı Mimari



Genel Merkez baştan sona sürdürülebilirlik ilkeleriyle tasarlandı. Bu kapsamda öne çıkan uygulamalar:

• Geri dönüştürülebilir ve çevresel beyan belgeli doğal malzemeler



• Biofilik tasarım yaklaşımı



• Yükseklik ayarlı ergonomik çalışma masaları



• Enerji verimliliği sağlayan aydınlatma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri



• Bipolar iyonizasyon teknolojisiyle havada virüs/bakteri yayılımının önlenmesi



• Tüm yapı boyunca etkin bir atık yönetimi ve ileri dönüşüm yaklaşımı

Akıllı Bina Teknolojileri



• 11.000’in üzerinde otomasyon noktası ile bina sistemleri entegre biçimde yönetiliyor.

• Gün ışığı sensörleriyle entegre aydınlatma ve perde otomasyon sistemleri

• Sürekli izlenen CO₂, nem ve sıcaklık değerleri

• Uluslararası standartlarda iklimlendirme ve artırılmış taze hava oranı

• Isı geri kazanım sistemiyle enerji tasarrufu

• Temassız hijyen donanımları

Güvenlik ve Acil Durum Hazırlığı



• Mevcut strüktür, inşa edildiği dönemde yüksek mühendislik standartlarıyla yapılandırıldığı için binanın taşıyıcı sistemi sağlamlığını koruyor.

• Yangın senaryoları uzman danışmanlarla birlikte baştan kurgulandı.

• Tüm sistemler uluslararası güvenlik normlarına göre modernize edildi.

Dönüşümde Gelecek Var

Açıklamaya göre Banka mimari dönüşüm sürecini Dönüşümde Gelecek Var projesi ile toplumsal bir değere dönüştürüyor. Proje kapsamında, genel müdürlük binasında işlevini tamamlamış mobilyalar ileri dönüşüm tekniğiyle okul eşyalarına dönüştürülüyor.

Bankanın İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurduğu ileri dönüşüm atölyesinde, öğrenciler ve öğretmenleri sürdürülebilir tekniklerle okul eşyaları üretiyor.

Proje çıktıları:



• 17 bine yakın mobilya üretildi.

• 1.029 okulda yeni eşyalarla eğitim ortamları iyileştirildi.

• 190.000’den fazla öğrenci yenilenen sınıflarda eğitim almaya başladı.

• 406 ton karbon salımı engellendi, 6 milyon litre su tasarrufu sağlandı.

• Akbanklı gönüllüler de projenin sahadaki uygulama sürecine katkı sundu.

Proje hedefi:



• Proje tamamlandığında 1300’ü aşkın okulda, 400 bine yakın öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.