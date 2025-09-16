Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi Temmuz ayında arttı

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 1,8 artarak beklentileri geride bıraktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda önceki aya göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 1,8 yükseldi.

Piyasa beklentisi, sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 1,7 artacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,8 arttı.

Temmuzda AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 2,6 ile Hırvatistan'da, yüzde 2,1 ile Macaristan ve Slovenya'da oldu.

En fazla düşüş ise yüzde 5,5 ile Estonya'da, yüzde 4,7 ile Malta'da ve yüzde 3,9 ile İsveç'te gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 9,8 ile Letonya'da, yüzde 8,1 ile İrlanda'da ve yüzde 4,1 ile İsveç'te ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 8,3 ile Bulgaristan'da, yüzde 4,7 ile Lüksemburg'da ve yüzde 4,6 ile Slovakya'da belirlendi.

