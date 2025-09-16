Alphabet'in piyasa değeri 3 trilyon doları aştı

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı.

16.09.2025 09:41:390
Paylaş Tweet Paylaş
Alphabet'in piyasa değeri 3 trilyon doları aştı

Alphabet'in hisse fiyatı, TSİ 17.40'ta yüzde 4'e yakın değer kazanarak 250,7 dolara tırmandı.

Hisselerindeki yükselişle Alphabet'in piyasa değeri 3,03 trilyon dolara ulaştı.

Böylece Alphabet, dünyanın en değerli şirketleri arasında, Nvidia, Microsoft ve Apple'ın ardından 4'üncü sırada yer aldı.

Alphabet'in hisseleri, eylül ayı başında, ABD'de federal mahkemenin Google'a karşı açılan antitröst davası kapsamında şirketin internet tarayıcısı Chrome'u satmasına gerek olmadığına hükmetmesinin ardından ivme kazanmıştı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Borsa İstanbul’da manipülasyon iddiası: Gözaltılar var

Borsa İstanbul’da manipülasyon iddiası: Gözaltılar var

Elon Musk 1 milyar dolarlık hisse aldı, hisse fiyatı tırmandı

Elon Musk 1 milyar dolarlık hisse aldı, hisse fiyatı tırmandı

Yorum Yaz