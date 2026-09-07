Roborock 2026'nın ilk yarısında gelirlerini yüzde 27,6 artırdı

Günlük yaşamı kolaylaştırmak üzere geliştirdiği ev robotlarıyla dünya çapında faaliyet gösteren Roborock, 2026 yılının ilk yarısında küresel gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6 artırarak 10 milyar 84 milyon Çin yuanına (RMB) ulaştırdı.

Roborock’un hissedarlarına atfedilen net kârı, aynı dönemde yüzde 45,6 artışla 986 milyon RMB olarak gerçekleşti. Marka ayrıca hem IDC hem de Euromonitor International’ın farklı kriterlere dayanan araştırmalarında dünyanın 1 numaralı robot süpürge markası olarak gösterildi.

Küresel Büyüme Güçlenerek Devam Ediyor

Roborock, 2026’nın ilk yarısında hem gelişmiş hem de büyüme potansiyeli yüksek pazarlarda kaydettiği ilerlemeyle uluslararası operasyonlarını genişletmeyi sürdürdü. Marka, Amazon Prime Day 2026 döneminde Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, Hollanda, Belçika, ABD ve Kanada’da robot süpürge kategorisinde ilk sırada yer aldı.

Roborock, Avrupa’daki robot süpürge pazarında y��zde 45 paya ulaşırken adet bazındaki satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artırdı. Markanın bölgedeki ıslak-kuru süpürge satışları ise adet bazında yüzde 112 büyüdü.

Kuzey Amerika, Roborock’un güçlü büyüme kaydettiği pazarlardan biri olmayı sürdürdü. Marka, bölgedeki robot süpürge pazarında yüzde 33 paya ulaşırken adet bazındaki satışlarını yıllık yüzde 30 artırdı. Bu sonuçlar, Roborock’un uluslararası operasyonlarını istikrarlı biçimde genişlettiğini ve dünyanın önde gelen pazarlarındaki konumunu güçlendirdiğini gösterdi.

Roborock; Avustralya, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye gibi önemli pazarlardaki büyüme ivmesini de sürdürdü. Marka, 2023’ün ilk çeyreğinden 2026’nın ilk çeyreğine kadar olan dönemde bu pazarlarda hem sevkiyat adedi hem de satış değeri bakımından ilk sırada yer aldı.

Küresel Liderlik İki Bağımsız Araştırmayla Ortaya Kondu

Roborock’un robot süpürge pazarındaki küresel liderliği, IDC ve Euromonitor International tarafından gerçekleştirilen bağımsız araştırmalarla da ortaya kondu.

IDC verilerine göre Roborock, 2023’ün ilk çeyreğinden 2026’nın ikinci çeyreğine kadar robot süpürge markaları arasında sevkiyatların kümülatif satış değeri bakımından dünya genelinde ilk sırada yer aldı. Euromonitor International ise Roborock’u 2025 yılı küresel perakende satış değeri bakımından dünyanın 1 numaralı robot süpürge markası olarak gösterdi.

Farklı ölçütlere dayanan iki araştırma, Roborock’un hem sevkiyatların toplam satış değerinde hem de perakende satışlarda ulaştığı küresel liderliği ve markaya yönelik güçlü tüketici talebini ortaya koydu.

Ar-Ge Yatırımları Uzun Vadeli Rekabet Gücünü Destekliyor

Roborock, 2026’nın ilk yarısında teknoloji yatırımlarını sürdürerek Ar-Ge harcamalarını 720 milyon RMB’ye çıkardı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,11 artışa ve şirket gelirlerinin %7,14’üne karşılık geliyor.

Şirket; akıllı navigasyon, yapay zekâ destekli çevre algılama, temizlik sistemleri ve robotik hareket kabiliyeti alanlarındaki yetkinliklerini geliştirmeye devam ederken bu teknolojileri yalnızca tekil özellikler üzerinden ilerletmek yerine sistem düzeyinde bir araya getirmeye giderek daha fazla odaklanıyor. Bu entegre yaklaşım, amiral gemisi ürünlerde kendini kanıtlayan teknolojilerin daha geniş model ve fiyat segmentlerine taşınmasına olanak tanıyor. Böylece Roborock hem ürün portföyünü güçlendiriyor hem de gelişmiş teknolojileri daha fazla kullanıcı için erişilebilir hale getiriyor.