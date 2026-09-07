63 bin 613 ziyaretçi, 2 bin 898 sektör profesyoneli ve 40’tan fazla ülkeden katılımla bir önceki etkinlikte rekorlara imza atan Gaming Istanbul (GIST), 2026 yılında çıtayı daha da yukarı taşımaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin en büyük oyun festivali ve bölgenin en kapsamlı oyun etkinliklerinden biri olan Gaming Istanbul (GIST), bu yıl da oyun geliştiricilerini, yayıncıları, yatırımcıları, teknoloji markalarını ve on binlerce oyun tutkununu aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. Avrupa, MENA ve Avrasya’nın kesişim noktasında yer alan İstanbul, üç gün boyunca oyun ekosisteminin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin 1 Milyar Dolarlık Oyun Ekosistemi İstanbul’da Buluşuyor

Dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan oyun endüstrisi, Türkiye’de de dikkat çekici bir ivme yakalamış durumda. 2025 itibarıyla 1 milyar doların üzerine çıkan pazar büyüklüğü ve yaklaşık 50 milyon oyuncuya ulaşan kullanıcı kitlesiyle Türkiye, bölgenin en önemli oyun merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. İstanbul ise Londra’nın ardından Avrupa’da en fazla oyun stüdyosuna ev sahipliği yapan şehirlerden biri olarak dikkat çekiyor. GIST, bu güçlü ekosistemi uluslararası oyuncularla buluşturarak Türkiye’nin oyun sektöründeki potansiyelini küresel ölçekte görünür hale getiriyor.

Üç Gün Boyunca Oyun Dünyasının Tüm Paydaşları Aynı Çatı Altında

GIST 2026 kapsamında oyun geliştiricileri, yayıncılar, yatırımcılar, teknoloji ve donanım şirketleri, içerik üreticileri, e-spor toplulukları ve oyuncular bir araya gelecek. Etkinliğin profesyonel ayağını oluşturan GIST Connect, yeni iş birlikleri, yatırım görüşmeleri ve uluslararası bağlantılar için önemli bir platform sunarken; festival alanı ise ziyaretçilere yeni oyunları deneyimleme, turnuvalara katılma ve oyun dünyasının en yeni trendlerini yakından takip etme fırsatı verecek.

Geçen Yıl 60 Binin Üzerinde Ziyaretçiye Ulaşıldı

Bir önceki GIST etkinliğinde elde edilen, 63.613 ziyaretçi, 2.898 B2B profesyonel katılımcı, 102 katılımcı şirket ve 40’tan fazla ülke temsili, GIST’in ulaştığı büyüklüğü ortaya koyuyor; 2026 hedefleri ise daha da iddialı. Organizasyon bu yıl bu rakamların üzerinde sonuç almayı hedefliyor.

Markalar İçin Genç Kitleye Açılan En Güçlü Kapılardan Biri

Oyun sektörü artık yalnızca eğlence endüstrisinin bir parçası değil; teknoloji, iletişim, finans, otomotiv, perakende ve tüketici elektroniği gibi pek çok sektör için stratejik bir buluşma noktası haline gelmiş durumda. GIST, özellikle genç ve dijital dünyayla iç içe yaşayan tüketicilere ulaşmak isteyen markalar için yüksek etkileşimli bir deneyim alanı sunuyor. Katılımcılar, markalarla geleneksel reklam modellerinin ötesinde doğrudan etkileşime geçebiliyor.

“GİST, Türkiye’nin Oyun Gücünü Dünyaya Gösteren Bir Platform”

Gaming Istanbul (GIST) Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Devrim, etkinliğin geldiği noktaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Gaming Istanbul artık yalnızca bir oyun festivali değil; Türkiye’nin ve bölgenin oyun ekonomisini bir araya getiren stratejik bir platform haline geldi. Burada oyun stüdyoları global yayıncılarla, yatırımcılar yeni nesil girişimlerle, markalar ise milyonlarca oyuncuyu temsil eden genç ve dinamik bir kitleyle buluşuyor. Türkiye oyun sektörünün ulaştığı ölçek her geçen yıl büyüyor. Biz de GIST’i bu büyümenin uluslararası vitrini haline getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız İstanbul’u dünyanın en önemli oyun merkezlerinden biri olarak konumlandırırken, GIST’i de küresel ölçekte ilk beş oyun etkinliğinden biri haline getirmek.”

Doğu ile Batının Oyun Dünyası İstanbul’da Buluşacak

Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya pazarlarının kesişim noktasında bulunan İstanbul, GIST sayesinde yalnızca Türkiye’nin değil bölgenin de oyun merkezi olma iddiasını güçlendiriyor. 18-20 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Gaming Istanbul, sektör profesyonellerinden yatırımcılara, teknoloji markalarından oyunculara kadar binlerce katılımcıyı aynı sahnede buluşturarak oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.