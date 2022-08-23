Rosatom, Finlandiyalı şirketten 3 milyar dolar istiyor

Rosatom iptal edilen proje nedeniyle Finlandiyalı şirketten 3 milyar dolar tazminat istiyor.

23.08.2022 11:42:000
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Rosatom, Finlandiyalı şirketten 3 milyar dolar istiyor

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, iptal edilen nükleer santral projesi nedeniyle Finlandiyalı Fennovoima şirketi aleyhine toplam 3 milyar dolarlık tazminat davaları açtıklarını bildirdi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, iptal edilen nükleer santral projesi nedeniyle Finlandiyalı Fennovoima şirketi aleyhine toplam 3 milyar dolarlık tazminat davaları açtıklarını bildirdi.

Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Fennovoima’nın, Finlandiya’daki Hanhikivi-1 Nükleer Güç Santrali projesinde Rosatom ile yaptığı sözleşmeyi mayısta iptal etme kararı aldığı hatırlatıldı.

Fennovoima’nın inşa edilmesi planlanan santralde müşteri, sahip ve operatör konumunda olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Rosatom’un ise ana müteahhit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bugün itibarıyla Rosatom toplam 3 milyar dolarlık altı ayrı dava açmıştır" ifadesine yer verildi.

Fennovoima’dan dün yapılan açıklamada, toplam 7 milyar avro maliyetle inşa edilmesi planlanan Hanhikivi-1 projesinin iptal olması nedeniyle Rosatom’a karşı hukuk süreç başlatıldığı bildirilmişti.

Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

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