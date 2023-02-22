Rusya, Türkiye dahil 19 ülkeye vize kolaylığı sağlayacak

Rus hükümetinin onayladığı karara göre, belirli otel ve konaklama tesislerinde rezervasyon yapan 19 ülkenin vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanacak.

22.02.2023 09:22:020
Paylaş Tweet Paylaş
Rusya, Türkiye dahil 19 ülkeye vize kolaylığı sağlayacak

Rus hükümeti, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 19 ülkenin vatandaşlarına, otel rezervasyonuna bağlı olarak 6 aya kadar vize verebilecek.

Rus hükümetinin onayladığı karara göre, belirli otel ve konaklama tesislerinde rezervasyon yapan 19 ülkenin vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanacak.

Söz konusu vatandaşlara 6 aya kadar vize verilmesine karar verilirken, vize kolaylığı sağlanacak ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Çin ve Suudi Arabistan gibi ülkeler de yer alıyor.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ziraat'ten depremzede çiftçiye kredi borcu ertelemesi

Ziraat'ten depremzede çiftçiye kredi borcu ertelemesi

Deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı

Deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı

Rusya, Türkiye dahil 19 ülkeye vize kolaylığı sağlayacak

Rusya, Türkiye dahil 19 ülkeye vize kolaylığı sağlayacak

BDDK'nın depremler nedeniyle attığı adımlar paylaşıldı

BDDK'nın depremler nedeniyle attığı adımlar paylaşıldı

Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı

Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı

Depremlerde son durum: Can kaybı 42 bini aştı...

Depremlerde son durum: Can kaybı 42 bini aştı...

Yorum Yaz