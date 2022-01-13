Sanayi üretim endeksi verileri açıklandı

Sanayi üretim endeksi, Kasım 2021'de aylık bazda yüzde 3,3, yıllık bazda yüzde 11,4 artış gösterdi.

13.01.2022 10:21:000
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Sanayi üretim endeksi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Kasım 2021'de takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,4 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, bu dönemde madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 14,66 artış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Kasım 2021'de aylık bazda yüzde 3,3 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, bu dönemde madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,38 artmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9,92 artacağı öngörülmüştü.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

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