Sanayi üretimi haziranda artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, haziranda sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yükseldi.

10.08.2023 10:46:340
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Sanayi üretimi haziranda artış gösterdi

Sanayi üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,6 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin de yüzde 3,4 azaldığı hesaplandı. İmalat sanayisi sektörü endeksi ise yüzde 2,1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 10,47 azaldı.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda mayısa kıyasla yüzde 1,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinin bir önceki aya göre yüzde 4,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin yüzde 2,1 azalış gösterdi. İmalat sanayisi sektörü endeksi ise yüzde 2,3 arttı.

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