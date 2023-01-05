Sektör temsilcileri yeni konut kampanyasını değerlendirdi: Psikolojik sınırın altında

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim" kampanyasının hem inşaat firmalarına hem de vatandaşa olumlu yansıyacağını belirtti.

Sektör temsilcileri, dün ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan "Yeni Evim" kampanyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, orta gelirli vatandaşlar için açıklanan sıfır konut kampanyasının ev sahipliği oranına pozitif katkı sunacağını belirterek, "Ama asıl pozitif etkiyi konut üretiminde görebileceğiz. Önceki yıllarda toplam satışın yarısını oluşturan sıfır konut satışlar son senelerde yüzde 30'lara inmişti. Bunun en önemli sebebi yeni konut projelerinin başlayamamasıydı." dedi.

Şimdi yüzde 0,69'dan başlayan ve psikolojik sınır olan yüzde 1'in çok altında kalan faiz oranı kampanyasıyla orta gelirli vatandaşların yeni konut alabileceğini aktaran Timur, ilk 3 yıl taksit tutarlarına destek olunmasının da doğrudan üretime pozitif yansıyacağını ifade etti.

Timur, "Arzın dengeli ve sürdürülebilir şekilde her kentte devam etmesi ülkemiz için çok önemli. Nitekim her sene en az 1 milyon konut talebinin oluştuğu, ihtiyaç ve yatırım amaçlı taleplerle birlikte bu rakamın 1,5 milyona çıktığını görüyoruz. Böylesi bir fotoğrafta arzın desteklenmesi oldukça değerli bir hamle oldu." diye konuştu.

"250 alt sektöre hareket getirecek"

Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaarslan da kampanyanın tamamlanmış sıfır ve belli oranda tamamlanmış konutları kapsadığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle bu kapsamda elinde konut olan firmalar için de büyük bir destek oldu. Son bir yılda artan maliyetler dikkate alındığında kampanya inşaat firmalarına da büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca, konut satışı yapan firmalar yeni projelere başlayacaktır ve bu sayede yaklaşık 250 sektöre de hareket gelecektir. Yani uzun vadede bu kampanya olumlu etkileri Türkiye'nin ekonomisine yansıyacaktır."

Peşinatın yüzde 10 olarak belirlenmesinin orta gelirlinin alım gücünün artırılması için çok olumlu bir adım olduğunu, müteahhitlere finansman desteği verilecek olmasının konut üretimini hızlandıracağını bildiren Karaarslan, kampanya kapsamında alınan konutların 5 yıl boyunca satılamamasının fiyatların anlamsız yere artmasını engelleyeceğini söyledi.

"Kampanyada belirli sınırların çizilmesi sektör açısından çok olumlu"

Kerem Nükte Gayrimenkul Ankara Direktörü Muhammet Dinç ise kampanyanın konut sektöründe olumlu karşılandığını ifade ederek, belirli sınırlar çizilmesinin sektör açısından çok olumlu olduğunu kaydetti.

Kampanyanın 3 bölgeye ayrı ayrı şartlarda ve üst limitli şekilde uygulanacağını aktaran Dinç, bu sayede tam olarak orta gelirliye hitap edildiğini söyledi.

Halihazırda bir konut sahibi olmama şartının da gayrimenkul piyasası için önemli bir adım olduğuna işaret eden Dinç, "Herkes ev alabilirse piyasada fiyatlar birden yükselebilirdi. Şu anda böyle bir durum yok, yani kampanyadan dolayı fiyatlarda bir artış gözlenmedi. Ayrıca, son bir yılda konut satmamış olma kriteri de var. Yani bu kampanya tam olarak ihtiyacı ve alım gücü olan kişilere hitap ediyor. Yüzde 0,69 kredi oranı da bu kampanya kapsamında bulunan konutların alımını kolaylaştırıyor." diye konuştu.

Dinç, kampanyada 15 yıl gibi uzun bir vade uygulanmasının konut alımını kolaylaştıracağını ifade ederek, konut fiyatlarının son bir yıl içerisinde yükseldiğini ve uzun vade yapılmasının vatandaşa büyük rahatlık sağlayacağını vurguladı.

"Oldukça iyi düşünülmüş kampanya"

Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt de yeni konut kredisi kampanyasının oldukça iyi düşünüldüğünü, gerçekten ihtiyacı olan vatandaşın faydalanması için planlandığını ve sektöre olumlu katkısı olacağını söyledi.

Öğüt, "Kampanya kapsamında vatandaşlar sadece tamamlanmış, belirli oranda tamamlanmış, bankaların kredi verme kriterlerine uygun olan ve yapımına başlanacak konutlar için kredi kullanabilecek. Bir süredir konut piyasasında fiyat artışının önemli sebeplerinden birinin de arzdaki düşüş olduğunu söylüyoruz. Kampanya sayesinde sıfır konutların satışı ve üretimini hızlandırmanın da amaçlandığını görmekteyiz. Bu da sektör açısından oldukça pozitif bir gelişme." diye konuştu.

Kampanyada kredi limitlerinin oldukça cazip ve uygun göründüğünü ifade eden Öğüt, şunları kaydetti:

"Peki bu konut fiyatlarının artmasına sebep olur mu? Kampanyanın sadece belirli bir hedef kitle ve sıfır konutlarla sınırlandırılmış olması sebebiyle tüm konut fiyatlarına çok fazla etkisi olacağını düşünmüyorum. Halihazırda konutu olan kişiler ise konutlarını satıp satışın yapıldığı il dışındaki illerde sıfır konutlara yönelerek kampanyadan faydalanma kriterlerini sağlayabilir. Dolayısıyla konut piyasasında bir satma, satın alma şeklinde hareketlenme olacaktır. Ayrıca, sıfır konutlar ve inşaatı devam eden konutlar tarafında da halihazırda düşük fiyatlı olanların belirlenen kredi limitlerine doğru yükselmesi de mümkün olacaktır."