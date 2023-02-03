Selçuk Yaşar Ödülü sahibini buluyor

Yaşar Üniversitesi ve Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle, Selçuk Yaşar’ın hayatı boyunca kendisine ilke edindiği değerleri yaşatmak amacıyla konulan ödül, 4.kez sahibiyle buluşacak.

3.02.2023 15:48:270
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Selçuk Yaşar Ödülü sahibini buluyor

Selçuk Yaşar Ödülü, 16 Şubat 2023 Perşembe günü Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek törenle dördüncü kez sahibini bulacak. Yaşar Üniversitesi, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle, Üniversitenin ve Vakıfın kurucusu Selçuk Yaşar’ın hayatı boyunca kendisine ilke edindiği değerleri yaşatmak; girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyon alanlarında ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişim ile bilim, sanat ve kültür alanlarında katkıda bulunan örnek ve öncü insanlar ile kurumları teşvik etmek amacıyla "Selçuk Yaşar Ödülü"nü düzenliyor.

Dördüncü kez verilecek olan ödülün teması “İklim Değişikliği”. Selçuk Yaşar Ödülü yeniliği, toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye’sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamayı, başarılarını tüm Türkiye’ye duyurmayı ve Türkiye’den dünyaya açılan yeni hayallere güç katmayı hedefliyor.

Ödülün sahibini belirlemek için beş kişilik bir seçici kurul oluşturuldu. Seçici Kurul üyeleri, bu yılki tema göz önünde bulundurularak, alanlarında söz sahibi kişilerden seçildi. Seçici Kurulda yer alan isimler Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Prof. Dr. Begüm Özkaynak, Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi ve Prof. Dr. Yurdanur Ünal oldu.

2019 yılında birincisi düzenlenen ödül töreninde genç girişimcilere ilham veren çalışmaların sahibi bilim insanı Prof. Dr. Aytül Erçil ve sosyal inovasyon konusunda çalışmalarıyla öne çıkan Tekfen Holding Kurucusu Ali Nihat Gökyiğit, 2020 yılında düzenlenen ikinci ödül töreninde Johannes Kepler Üniversitesi Fizikokimya Kürsü ve Enstitüsü’nün başkanı Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi, üçüncüsü düzenlenen 2022 yılında ise Türkiye’nin tanınırlığına katkı sağlayan Udemy ve Carbon Health girişimlerinin kurucusu Eren Bali ödülün sahibi oldu. Bu yıl da başarılı ve öncü bir isim ödülün sahibi olacak.

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